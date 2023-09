On fait un point sur les nouveautés Netflix disponibles du 18 au 22 septembre 2023. Sortez les mouchoirs, c'est la fin d'une série très populaire et ultra attendue.

On a à peine eu le temps de cligner des yeux que les nouveautés Netflix de septembre 2023 sont presque toutes arrivées. Pour bien occuper le week-end de ses abonnés, la firme au N rouge a ajouté l'intégralité de la série Vampire Diaries vendredi dernier. Quoi de neuf pour cette semaine ? Voici la liste complète des sorties des prochains jours, avec un focus sur les plus gros temps forts.

Les temps forts des nouveautés Netflix de cette semaine

Bon nombre d'abonnés Netflix comptent sûrement les jours qui les séparent de Sex Education saison 4 pour deux raisons. Dans un premier temps, cette série devenue rapidement très populaire revient après deux ans d'absence. Et surtout, ces nouveaux épisodes signent la fin du show télévisé. Dès ce jeudi 21 septembre, vous pourrez découvrir ce qu'il va advenir de Maeve, Otis, Eric, Adam et les autres après la fermeture du lycée de Moordale. Les fans d'animation pourront quant à eux se tourner vers la saison 2 de Kenga Ashura et Scissor Seven saison 4.

Netflix accueillera également le reboot d'une licence de votre enfance avec Spy Kids Armageddon. Un volet toujours réalisé par Robert Rodriguez, mais avec une toute nouvelle brochette d'acteurs. Une aventure où le père, initialement joué par Antonio Banderas dans les trois premiers opus, est incarné par Zachary Levi (Chuck, Shazam...) et la mère par Gina Rodriguez (Jane The Virgin) qui remplace Carla Gugino. Dans un tout autre registre, Black Book de Paul Verhoeven est à ne pas manquer aussi. Un long-métrage qui suit la chanteuse juive Rachel Steinn (Carice van Houten) alors qu'elle échappe de peu à la mort en se rendant en Hollande Méridionale.

Les films de septembre 2023 (semaine 38)

Spy Kids : Armageddon (22 septembre)

Ma vie après toi 2 (22 septembre)

Black Book (22 septembre)

Les séries de septembre 2023 (semaine 38)

My Little Pony : Marquons les esprits ! : Chapitre 5 (18 septembre)

Hard Broken - saison 1 (20 septembre)

Sex Education (21 septembre)

Kengan Ashura - saison 2 (21 septembre)

Scissor Seven - saison 4 (21 septembre)

Song of the bandits (22 septembre)

Les documentaires et émissions de septembre 2023 (semaine 38)

Love is Blind - saison 5 épisodes 1 à 4 (22 septembre)

Les programmes Netflix du 25 au 30 septembre

La merveilleuse histoire d'Henry Sugar (26 septembre) - Film

Banlieusards 2 (27 septembre) - Film

Carga Màxima (27 septembre) - Film

Love is in the air (28 septembre) - Film

Do not disturb (29 septembre) - Film

Nowhere (29 septembre) - Film

Little Baby Bum : La crèche musicale (25 septembre) - Série

Encounters : Témoins d'un autre type (27 septembre) - Série

Castlevania : Nocturne (28 septembre) - Série

Power Rangers Cosmic Fury (29 septembre) - Série

Qui a tué l'enfant chérie de la BBC ? (26 septembre) - Documentaire

Les Ténèbres sectaires de la Luz del Mundo (28 septembre) - Documentaire

Un café au cyanure : Le chaos de l'affaire Wongso (prochainement) - Documentaire

Vasco Rossi : Le Rock'n'roll ne meurt jamais (prochainement) - Documentaire

N'oubliez pas non plus qu'un certain nombre de films, séries et docs quittent Netflix au mois de septembre 2023.