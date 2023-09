Quelles sont les nouveautés Disney+ de septembre 2023 à se mettre sous la dent ? En début de mois, les abonnés ont pu se délecter de courts-métrages en noir & blanc sur Oswald le lapin chanceux. Mais aussi de la saison 2 de Je s'appelle Groot, qui met en scène le super-héros des Gardiens de la Galaxie, ainsi que de Justified: City Primeval. La suite de la série très appréciée avec Timothy Olyphant. Découvrez maintenant les prochaines sorties de la semaine ci-dessous.

Toutes les nouveautés Disney+ du 15 au 22 septembre 2023

C'est compliqué de trouver des temps forts dans les nouveautés Disney+ depuis que le catalogue fond comme neige au soleil, mais pourtant, il y a quelques sorties. La plus notable à nos yeux est Traquée, un film de Brian Duffield qui a été scénariste sur Underwater et les deux longs-métrages Netflix The Babysitter. « Brynn Adams (Kaitlyn Dever) est une jeune femme créative et talentueuse rejetée par sa communauté. Solitaire et toujours optimiste, la jeune femme trouve son réconfort entre les murs de la maison où elle a grandi. Une nuit, elle est réveillée par d’étranges bruits provenant d'intrus manifestement non humains. Commence alors un éprouvant face-à-face entre Brynn et une foule de créatures extraterrestres qui, en plus de menacer son futur, l’amèneront à affronter son passé » (via Disney+).

Comme on peut le voir, Brynn Adams devra survivre à un face-à-face avec une entité venue d'ailleurs qui semble avoir un lien avec elle. Ce sera disponible le 22 septembre 2023 et c'est LE film à ne pas rater ce mois-ci et cette semaine sur Disney+. Si jamais ce n'est pas à la hauteur, on s'excuse d'avance mais il faut bien tenter !

Si vous aimez Marvel et que vous avez des enfants, il y aura la série d'animation Marvel Moon Girl et Devil le dinosaure. Du haut de ses 13 ans, Lunella Lafayette, alias Moon Girl, va devoir protégée le Lower East Side en compagnie de son T-Rex de compagnie de 10 tonnes. Du côté de chez nous, on verra l'actrice et chanteuse Camélia Jordana dans le show TV Irrésistible. Responsable d'un podcast à succès, Adèle (Camélia Jordana) va avoir un véritable coup de foudre pas banal. « Mais dès qu’elle est en sa présence, elle fait des crises de panique et risque même le malaise. Le diagnostic est simple : Adèle est atteinte d’un syndrome de stress post-traumatique, conséquence directe de sa précédente histoire d’amour qui s’est mal terminée ». Une création originale Disney+.

Les films de septembre 2023 (semaine 38)

Traquée (22 septembre)

Les séries de septembre 2023 (semaine 38)

Irrésistible - saison 1 (20 septembre)

Marvel Moon Girl et Devil le dinosaure (20 septembre)

Mr. Mercedes - saison 1 à 3 (20 septembre)

Les docs et émissions de téléréalité (semaine 38)

The D'Amelio Show - saison 3 (20 septembre)

