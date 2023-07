Que vous le vouliez ou non, Netflix va s'attaquer à un film cher de votre enfance. Les premières images ont été dévoilées et les avis sont plus négatifs qu'autre chose.

On le répète souvent mais la tendance est davantage au recyclage à Hollywood et sur le petit écran. Même si, évidemment, il y a encore de la place pour de l'inédit comme le prouvent les énormes cartons d'Oppenheimer, et dans une moindre mesure, du film Barbie de Greta Gerwig. Au rayon écologie, on trouvera bientôt le reboot d'un vieux film adoré des enfants dans les nouveautés Netflix de septembre 2023. Attention les yeux, ça risque de piquer si c'est une franchise qui vous tient à cœur.

Netflix reprend en main les espions enfants, les gens déçus

Les nouvelles sorties Netflix de septembre 2023 se dévoilent bien en avance avec les premières images et le teaser trailer d'un programme à venir. La saga Spy Kids de Robert Rodriguez, ça vous dit quelque chose ? C'est l'histoire de parents, ex-agents secrets, qui vont devoir reprendre du service sans dire la vérité à leurs enfants. Mais manque de bol, ces derniers vont découvrir ce mystère familial et s'improviser à leur tour agents secrets afin de sauver leurs géniteurs.

Après plus de 10 ans d'absence, Netflix va relancer la licence avec Spy Kids: Armageddon. Un film inédit qui se veut être un reboot avec « une nouvelle famille, une nouvelle aventure et une nouvelle génération d'espions » comme indiqué par la plateforme de SVOD. Le couple de cette famille spéciale Ingrid Cortez (Carla Gugino) et Antonio Banderas (Gregorio Cortez), ainsi que les enfants Carmen Cortez (Alexa Vega) et Juni Cortez (Daryl Sabara) ont été remplacés.

Zachary Levi (Chuck) et Gina Rodriguez (Jane The Virgin) seront les nouveaux parents de ce Spy Kids 5. Les enfants seront joués par Everly Carganilla (Yes Day) et Connor Esterson (Chad). Un bon move de la part de Netflix ? Non vu les premiers retours qui sont très négatifs. « La machine à recycler de Netflix fonctionne toujours »; « Ça égalera jamais le premier »; « Ça a l'air affreux »; « Plus personne ne croit en la créativité ? »; « Pourquoi vous détruisez mon enfance ? Arrêtez les reboots »; « C'est tellement inutile ». Un petit florilège de ce qu'on peut lire sur Twitter ou YouTube.

Un trailer pour Spy Kids: Armageddon

Spy Kids: Armageddon sortira le 22 septembre 2023 sur Netflix et Robert Rodriguez reprend la réalisation. Il est même aidé par son fils, Racer Max, qui avait été aperçu sur le tournage de Sky Kids 2 avec son père. Les deux ont d'ailleurs refait une photo identique des décennies plus tard.

Si vous êtes curieux du résultat, voici le synopsis officiel de Spy Kids 5 .

« Lorsque les enfants des plus grands agents secrets du monde contribuent involontairement à la dispersion d'un virus informatique qui offre à son inventeur le contrôle absolu de toutes les technologies, ils sont contraints de devenir espions à leur tour pour sauver leurs parents, et le monde ».

Rendez-vous fin septembre pour voir le reboot d'un des films de votre enfance sur Netflix !