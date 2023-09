Tous les mois, Netflix accueille de belles nouveautés qui assurent à ses abonnés de toujours avoir du contenu à se mettre sous la dent. Bon, c'est aussi pour ça qu'on peut ensuite chercher un film ou une série pendant des heures avant de se décider, mais c'est quand même bien d'avoir du choix. Malheureusement, il y a aussi régulièrement des sorties du catalogue, voire pire, une série qui prend carrément fin. C'est justement le destin qui attend ce show très apprécié du public, qui dévoile un dernier trailer de son ultime saison.

Un trailer final avant la fin de Sex Education de Netflix

Si vous êtes fan de la série, vous le savez déjà : Sex Education, c'est bientôt fini. Après la saison 4, il faudra dire adieu à Otis, Maeve et leurs amis. Avant ce moment auquel le public ne préfère pas penser, Netflix vient de dévoiler le trailer final de la saison 4 qui débarquera le 21 septembre prochain sur la plateforme. « Préparez vos mouchoirs, finissons ensemble », lâche le compte X de Netflix avec un double sens évident que nous n'expliquerons pas. On sent qu'en plus de l'humour décomplexé dont on a l'habitude avec Sex Education, ces derniers épisodes s'annoncent riches en émotion. La scène de fin dans laquelle on voit Otis attendre Maeve avec un bouquet de fleurs à la main alimente déjà toutes les théories des fans... Le public attend logiquement un feu d'artifices pour ce final. C'est quand même un peu dommage que certains personnages emblématiques comme Ola et Lily ne fassent pas, eux aussi, une dernière apparition dans cette saison.

Si vous n'en pouvez plus d'attendre la sortie de Sex Education, rappelons que Netflix UK a récemment dévoilé le synopsis des huit épisodes qui composent cette ultime saison. Sauf que dans ces résumés, la plateforme s'est amusée à supprimer plusieurs mots importants, histoire de tourmenter un petit peu plus les fans. Ça vous permettra quand même de vous faire une première idée de ce qui vous attend avant la sortie dans quelques jours. Si vous souhaitez suivre le travail de la créatrice de Sex Education Laurie Nunn après la fin de la série, sachez qu'elle ambitionne de créer une émission autour de questions universelles comme l'amour, le sexe ou l'amitié.