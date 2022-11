L’année n’a pas été toute rose pour Netflix, mais le géant du streaming va terminer 2022 sur une excellente note. Comme chaque fin de mois, la plateforme dévoile le programme des prochaines semaines. En décembre 2022, elle frappe fort avec plusieurs séries et anime événements ainsi que l’ajout de plusieurs films acclamés par la critique.

Le calendrier de cette fin d’année sera donc particulièrement chargé. Côté geek, le mois sera avant tout marqué par la saison 2 d’Alice in Borderlands, l’anime Berserk, la série Netflix Dragon Age Absolution, le spin-off de The Witcher ou encore Sonic Prime. Voici toutes les nouveautés Netflix de décembre 2022.

Les nouveaux films Netflix de décembre 2022

On ouvre le bal avec les nouveaux films Netflix en décembre. Le mois sera moins généreux que le précédent qui avait frappé fort avec Enola Holmes 2, Get out ou encore Once Upon a Time... in Hollywood de Tarantino. Quelques ajouts notables auront le mérite d’étayer les semaines à venir comme Le Parrain, grand classique qu’on ne présente plus, Pinocchio par Guillermo Del Toro, Straight Outta Compton ou encore Glass Onion : Une Histoire À Couteaux Tirés, le film de Rian Johnson avec Daniel Craig, Edward Norton et tout un casting 5 étoiles.

Troll (1 er décembre)

décembre) Qala (1 er décembre)

décembre) Stuart Little 1,2 et 3 (1 er décembre)

décembre) Straight Outta Compton (1 er décembre)

Le Parrain (1 er décembre)

Scrooge, Un (mé)chant de Noël (2 décembre)

L’Amant de Lady Chatterley (2 décembre)

Warriors of Future (2 décembre)

Mighty Express : La Grande Course de Mighty Express (5 décembre)

Baby Boss : Le Bonus de Noël (6 décembre)

Livré avant Noël (6 décembre)

L’amour au point (7 décembre)

La Famille Claus 3 (7 décembre)

Une Ardente Patience (7 décembre)

Pinocchio par Guillermo Del Toro (9 décembre)

Il Croit au Père Noël (14 décembre)

The Big 4 (15 décembre)

BARDO, Fausse Chronique de Quelques Vérités (16 décembre)

Cours Particuliers (16 décembre)

Un Noël Pas Si Joyeux (20 décembre)

Disconnected : The Wedding Planner (21 décembre)

Glass Onion : Une Histoire À Couteaux Tirés (23 décembre)

Matilda, La Comédie Musicale (25 décembre)

7 Femmes (28 décembre)

Une Nuit à la Maternelle (28 décembre)

Happy Nous Year (28 décembre)

Brown et ses Amis (29 décembre)

White Noise (30 décembre)

Les Lignes courbes de Dieu (TBA)

Les séries de décembre 2022

Le programme Netflix de décembre 2022 sera plus croustillant question séries. Pour les joueurs, il sera avant tout marqué par deux adaptations à ne pas rater. D’un côté Sonic Prime, la série d’animation où le hérisson bleu de SEGA parcours le multivers suite à un combat avec Eggman. De l’autre The Witcher : L’Héritage du Sang, le spin-off mettant en vedette l’excellente Michelle Yeoh. La série se déroule 1000 ans avant les aventures de Geralt. Sept guerriers bannis du monde elfique partent en quête pour lutter contre une force maléfique que rien n’arrête. Au rayon geek, c’est Alice in Borderland Saison 2 qui est particulièrement attendu. Après deux longues années, les fans de la série Netflix pourront retrouver Arisu et Usagi dans leur lutte pour survivre.

Il était une fois sur la nationale 1 (Dead End) (1 er décembre)

décembre) Archer Saison 12 (1 er décembre)

Toujours là pour Toi - Saison 2 - Partie 1 (2 décembre)

Hot Skull (2 décembre)

My Unorthodox Life - Saison 2 (2 décembre)

La Plus Belle Fleur (7 décembre)

Smiley (7 décembre)

Je déteste Noël (7 décembre)

Séduction Haute Tension - Saison 4 (7 décembre)

Money Heist: Korea - Joint Economic Area - Partie 2 (9 décembre)

How to Ruin Christmas : The Baby Shower (9 décembre)

Ma Maison Rêvée - Saison 4 (9 décembre)

CAT (9 décembre)

Behind Every Star (13 décembre)

Sauve qui Pécho ! Saison 2 (13 décembre)

Elles brillent (14 décembre)

Sonic Prime (15 décembre)

The Recruit (16 décembre)

Paradise Police - Partie 4 (16 décembre)

Tempête de Noël (16 décembre)

Far From Home (16 décembre)

Tous les goûts sont permis (16 décembre)

Summer Job (16 décembre)

Dance Monsters (16 décembre)

Emily in Paris - Saison 3 (21 décembre)

Alice in Borderland - Saison 2 (22 décembre)

Piñata Masters! (23 décembre)

Le Bandit du Futur (25 décembre)

The Witcher : L’Héritage du Sang (25 décembre)

Deux mamans sous le même toit - Saison 3 (25 décembre)

En traître (26 décembre)

Love is Blind Brésil - Saison 2 (28 décembre)

The Circle Game : États-Unis - Saison 5 (28 décembre)

L'essor de l'Empire ottoman - Saison 2 (29 décembre)

Chicago Party Aunt - Partie 2 (30 décembre)

Macho Alpha (30 décembre)

La Reina del Sur - Saison 3 (30 décembre)

L'Été à Cielo Grande - Saison 2 (30 décembre)

Mon Prochain Invité avec David Letterman et Volodymyr Zelenskyy (TBA)

The Glory (TBA)

Les nouveaux anime Netflix

Le mois de décembre 2022 signera également l’arrivée d’une nouvelle adaptation d’une célèbre licence de BioWare avec Dragon Age Absolution. Un programme qui servira avant tout de mise en bouche avant l’arrivée de Dragon Age 4. L’histoire de Miriam, une ancienne esclave elfe devenue mercenaire. Ses péripéties la mèneront vers un cambriolage raté contre l’homme le plus puissant de Tevinter.

Ce qu’attendent particulièrement les fans d’anime en revanche, c’est l’arrivée de la série Berserk de 1997, considérée par beaucoup comme la meilleure adaptation du manga. La suite de JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean Saison 1 sera également ajoutée au catalogue dès le 1er décembre.

JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean - Saison 1 : Épisodes 25-38 Derniers épisodes (1 er décembre)

Parasite La Maxime Intégrale (2014) (1 er décembre)

décembre) Berserk 1997 Intégrale (1 er décembre)

Lookism (8 décembre)

Dragon Age : Absolution (9 décembre)

Guadetama : Une Aventure Oeuforique (13 décembre)

Violet Evergarden : Pour Mémoire (15 décembre)

The Seven Deadly Sins : Grudge of Edinburg Partie 1 (20 décembre)

Les documentaire Netflix de décembre 2022