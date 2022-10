L'abonnement pas cher avec publicités arrive sur Netflix mais à quel prix ? La nouvelle formule ne plaît clairement pas à tout le monde et on comprend pourquoi.

La publicité arrive sur Netflix. Récemment, le géant du streaming a annoncé un nouvel abonnement low-cost qui permettrait de profiter du service pour quelques euros seulement, contre quelques concessions. Et c’est pire que ce à quoi on pouvait s’attendre.

L'abonnement Netflix avec un pub, la mauvaise idée ?

Netflix n’a jamais caché son envie d’intégrer des pubs dans son service, et c’est désormais acté. Dès le 3 novembre 2022 à 17h, heure française, la formule « Netflix Essential avec pub » sera disponible avec un seul écran à la clé. Facturé 5,99 euros par mois, ce nouvel abonnement affichera en moyenne de 4 à 5 minutes de pub par heure de visionnage à raison d’une durée de 15 à 30 secondes avant ou pendant un contenu. Certaines ne pourront pas être passées comme c’est le cas sur YouTube par exemple. La plateforme de streaming promet par ailleurs à ses annonceurs de la publicité ciblée, par pays et par types de programmes (comédie, sci-fi, drame, action…). Il sera donc impératif de donner son nom, mail, date de naissance et genre pour souscrire au nouvel abonnement Netflix.

Le bat blesse aussi en termes de contenus. Quelques films et séries ne seront pas disponibles, du moins dans un premier temps. 15% de l’offre classique doit en effet être renégociée avec les studios, qui avaient initialement signé pour des diffusions sans publicité. Le téléchargement ne sera pas de mise, donc impossible d'accéder aux films et série en hors ligne. Vous pensiez que ça ne pouvait pas être pire ? La formule Essentiel avec pub proposera uniquement une qualité vidéo grimpant jusqu’à 720p (HD). Ce sera également le cas de l’abonnement Essentiel classique désormais. La plateforme espère conquérir un nouveau public découragé par les différentes augmentations de tarif avec cette formule.