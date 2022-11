C'est un peu une surprise et cela arrive comme un cheveux sur la soupe mais le géant de la vidéo à la demande, Netflix, vient d’annoncer une collaboration avec Discord pour une fonctionnalité de visionnage à plusieurs. La plateforme rouge vient tout juste de lancer un bot Discord appelé « Hey, Netflix » qui peut être utilisé pour trouver un film/série que vous pouvez regarder à plusieurs avec les membres de votre serveur Discord.

Netflix s'infiltre chez les joueurs

Une fois le bot Netflix installé, vous n’aurez plus qu’à vous rendre sur un channel textuel de votre Discord et taper la commande /heynetflix. Le robot vous demandera alors si vous souhaitez lancer une session uniquement pour vous ou pour plusieurs personnes. Il vous sera ensuite donné la possibilité de voter pendant une durée de 10 secondes pour un programme, oui ça fait court.

Un channel textuel se créera alors automatiquement pour que vous puissiez discuter du film ou de la série sans gêner les autres membres. Notons que la commande fonctionne aussi sur sur mobile. Par contre et navré pour la mauvaise nouvelle et l'ascenseur émotionnel mais il s'agit bien uniquement d'un bot de recommandation et le visionnage se fera via Netflix. On ne pourra donc pas faire profiter d'un film à plusieurs personnes avec un seul et même compte. Et c'est bien dommage.

Voici l'annonce en vidéo sur le compte officiel Netflix Geeked :

Reste à voir si à l'avenir le tout sera plus intuitif car pour le moment l'ensemble se fait dans la langue de Shakespeare ce qui peut être un peu bloquant pour de nombreux francophones.