Kang ne sera pas le seul vilain d'Ant-Man 3. Un fabricant de jouets vient d'exposer, avant Marvel Studios, l'autre méchant.

L'autre cerveau d'Ant-Man 3 s'affiche via une figurine

L'une des surprises d'Ant-Man 3, qui ne figurait pas dans la folle bande-annonce rendue publique, a été éventée. Dans ce trailer, on ne voit en effet que Nathaniel Richards alias Kang le conquérant. Un méchant déjà vu dans la série Disney+ Loki et qui est incarné par Jonathan Majors (Creed 3, Lovecraft Country).

Mais voilà, il partagera l'affiche avec un autre antagoniste du MCU : MODOK. Ce simple technicien de l'organisation AIM métamorphosé en cerveau ambulant. À quoi va-t-il ressembler ? On a le droit à un tout premier rendu de son apparence dans Ant-Man 3 via une figurine Funko Pop. De quoi donner une idée globale de son look.

Cette fois, son visage sera donc visiblement masqué par un plastron doré. Un design créé par l'artiste Anthony Francisco qui a, entre autres, dessiné l'adorable Baby Groot des Gardiens de la Galaxie. Travailler sur MODOK pour ce film a été pour lui l'une des meilleures expériences de sa vie.

J'ai dessiné M.O.D.O.K. pour ce film... C'est énorme. C'est l'une de mes meilleures expériences. C'était tellement amusant parce que c'est l'un de mes personnages préférés que je griffonnais quand j'étais plus jeune, et que je faisais combattre avec Hulk. Ils savaient que j'allais rendre justice à la façon dont le personnage était présenté dans le comics. Kevin Feige a vraiment aimé mon approche et j'ai hâte de montrer tout cela. Anthony Francisco via The Direct.

Un méchant que l'on reverra peut-être dans les nouveaux films Avengers avec Kang.