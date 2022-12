Hideo Kojima se lance officiellement dans le cinéma avec l'adaptation de Death Stranding. Un copié-collé du premier jeu ou une relecture complète ? Le créateur sera-t-il à la réalisation ?

Un film Death Stranding est en développement

Hideo Kojima, dont « le corps est composé à 70% de films », s'associe à Hammerstone Studios pour accoucher d'un film Death Stranding. Un long-métrage en prises réelles qui sera produit Kojima-san himself. Toutefois, les identités du réalisateur et des scénaristes sont encore gardées secrètes.

Ce sera le tout premier projet de Kojima Productions Los Angeles. Une antenne créée dans le but de saisir toutes les opportunités en lien avec le cinéma, les séries et la musique.

Je ne pourrai pas être plus enthousiaste qu'à propos de ce nouveau partenariat avec Hammerstone Studios. C'est un moment charnière pour la franchise et j'ai vraiment hâte de collaborer avec eux pour transposer Death Stranding sur grand écran. Hideo Kojima via Deadline.

Nous sommes heureux et honorés d'avoir l'occasion de nous associer au brillant et iconique Hideo Kojima pour sa première adaptation cinématographique. Contrairement aux autres adaptations de jeux vidéo à gros budgets, ce sera quelque chose de beaucoup plus intimiste et ancré. Alex Lebovici de la société Hammerstone Studios via Deadline

Hammerstone Studios est une société qui finance, développe et produit des films indépendants. Une entreprise qui a sorti Bill & Ted Face The Music, le long-métrage d'horreur Barbare et qui va également adapter le court-métrage Kung Fury.

L'intrigue, elle aussi tenue secrète, sera quelque peu différente. Elle introduira de nouveaux personnages et éléments dans l'univers de la franchise. Reverrons-nous Norman Reedus, Léa Seydoux, Mads Mikkelsen voire Guillermo Del Toro dans leurs rôles ?

Cette grosse annonce intervient alors que Death Stranding 2 a été officialisé.