Netflix poursuit son lancement sur les chapeaux de roue pour le mois de septembre avec sa nouvelle série événement. C'est le moment de vous laisser tenter.

Les jours défilent et la première semaine de septembre est déjà presque terminée. Alors, maintenant que le week-end est là, les plateformes de SVOD ont de quoi vous occuper. Prime Video, Disney+, HBO Max... toutes ont prévu de quoi sustenter votre appétit télévisuel ! Mais, cette semaine, c'est Netflix qui régale avec le grand trailer de sa nouvelle série particulièrement attendue.

La pression monte pour la nouvelle série Netflix

Les destins singuliers et les histoires de famille, ça captive l'audience. Netflix ne le sait que trop bien, redoublant d'effort dans la production de fictions sur des personnalités et des filiations qui ont marqué leur époque, parfois brillamment comme avec The Crown, la série sur la famille royale britannique, parfois tragiquement, comme avec Dahmer, qui revient sur l'histoire du tueur en série.

Cette fois, Netflix s'attaque à une marque dont le nom résonne avec pinte, houblon et empire brassicole. Dans sa nouvelle série, House of Guinness, la plateforme nous entraîne à un moment-clé de l'histoire de la famille qui a mis au point la célèbre marque de bière irlandaise. À la mort du patron, Benjamin, deux de ses fils héritent de l'entreprise, écartant ses deux autres descendants. En découle des rivalités et des coups bas à n'en plus finir pour tenter d'acquérir ou de conserver le pouvoir.

Le projet House of Guinness est porté par Steven Knight, créateur de Peaky Blinders mais aussi scénariste du prochain film James Bond. Voilà qui promet une plongée historique élégante et sous tension pour cette nouvelle série Netflix. Enfin, James Norton (Happy Valley), Anthony Boyle (Tetris), Louis Patridge (Enola Holmes), Emily Fairn (Mary & George), Fionn O'Shea (Cherry), Dervla Kirwan (True Detective) et Ann Skelly (Sandman) représenteront la famille éponyme à l'écran. Retrouvez-les tous sur la plateforme au N rouge le 25 septembre 2025.