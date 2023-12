Une partie des nouveautés Netflix de décembre 2023 est disponible depuis une dizaine de jours, et c'est du très lourd. Les abonnés ont déjà pu se refaire les huit premiers Fast and Furious, Pokemon : Détective Pikachu, Épouse-moi mon pote ou Chronicle. Dans le lot, il y avait également des sorties inédites avec Sweet Home saison 2, DC's Legends of Tomorrow saison 7 ou Le Monde après nous. Le long-métrage de Sam Esmail, créateur de Mr Robot et Homecoming, qui cartonne actuellement sur la plateforme en étant premier du top 10 France. Voici les prochains ajouts de cette semaine 50.

Les films Netflix du 11 au 17 décembre 2023 (S50)

Du lourd dans les sorties Netflix de la semaine 50 ? Très clairement. Limitless avec Bradley Cooper et Robert De Niro n'a pas attendu 9h01 pour arriver dans les nouveautés du jour. Il s'agit d'un film de SF où Eddie Morra (Bradley Cooper), un écrivain touché par le syndrome de la page blanche, voit sa vie changer du tout au tout lorsqu'il essaye un produit non homologué qui déculpe les capacités mentales.

Un apéritif avant la très grosse journée de la semaine. Ce vendredi 15 décembre, Netflix mettra le paquet avec l'arrivée de Chicken Run 2 : La Menace nuggets. Treize ans plus tard, les poulets en pâte à modeler sont de retour et doivent se battre pour leur survie. Une exclusivité du service. Ce ne sont pas des exclus jamais vues ailleurs et ce n'est pas grave, mais Pulp Fiction et The Social Network sont en approche également.

Le premier film, signé du maître de l'exagération Quentin Tarantino, suit deux malfrats Vincent Vega (John Travolta) et Jules Winnfield (Samuel L. Jackson), lors d'une journée bien chargée alors qu'ils ont pour mission de se saisir d'une mallette très secrète pour leur boss. Un classique et un chef d'oeuvre à voir et revoir. De son côté, The Social Network raconte tout simplement la création folle de Facebook par Mark Zuckerberg. Une pépite de David Fincher.

Les films de la semaine 50

Limitless (11 décembre)

Le dernier loup (11 décembre)

Chicken Run 2 : La Menace nuggets (15 décembre)

The Social Network (15 décembre)

Pulp Fiction (15 décembre)

Burlesque (15 décembre)

Familia (15 décembre)

Les séries Netflix de la semaine 50, la suite d'une série phare

Dans les séries Netflix disponibles du 11 au 17 décembre 2023, on retrouve la conclusion de The Crown. La partie 2 de la saison 6 refermera ce show télévisé multi-récompensé qui a su captiver des millions d'abonnés. « Alors qu’elle s’apprête à célébrer son jubilé d’or, la reine réfléchit à l’avenir de la monarchie face au mariage à venir de Charles et Camilla et à la romance royale de William et Kate ». Si le destin de la famille royale britannique vous passionne, ne ratez pas le lancement des derniers épisodes le 14 décembre prochain.

Yu Yu Hakusho, la série live-action adaptée du manga de Yoshihiro Togashi, arrivera aussi le même jour. Une adaptation qui reprend la trame initiale où Yusuke Urameshi, un très jeune truand de 14 ans, va perdre la vie pour sauver un petit garçon. Une mort qui n'est cependant pas définitive puisqu'il va être ramené à la vie, à condition de se transformer en détective de l'au-delà pour faire la lumière sur des affaires impliquant des démons.

True Beauty vous apportera votre dose de K-Drama. Les seize épisodes, en ligne sur Netflix, se concentrent sur une adolescente complexée qui va devenir la reine du lycée en masquant son mal-être derrière un maquillage sans faille. Mais pour combien de temps ?

Les séries de la semaine 50

True Beauty - saison 1 (11 décembre)

Happiness - saison 1 (12 décembre)

The Influencer (13 décembre)

The Crown - saison 6 partie 2 (14 décembre)

Les Ailes de l'ambition - saison 2 (14 décembre)

Yu Yu Hakusho (14 décembre)

1670 - saison 1 (13 décembre)

Carol et la fin du monde - saison 1 (15 décembre)

Yoh Christmas ! - saison 1 (15 décembre)

Les nouveautés documentaires et émissions Netflix (S50)

Si vous aimez Kevin Hart et Chris Rock, un documentaire Netflix débarque dans les nouveautés de la semaine 50. Il révèlera les coulisses des débuts de ces deux acteurs / humouristes qui se suivent depuis leurs premiers pas dans le métier. La saison 5 de la téléréalité Car Masters : De la rouille à l'or saison 5 sera ajoutée le 13 décembre. Comme pour les précédentes, on verra tout le savoir-faire de mécaniciens artistes qui retapent divers véhicules pour en faire des bijoux qu'ils revendront au prix fort.

La mini-série Netflix Coupe du monde de football : Les Américaines sous pression nous plongera dans la quête de l'équipe nationale des États-Unis pour décrocher le trophée ultime pour la troisième fois consécutive. L'ETA en face : Entretien avec un chef historique nous renseignera sur ce groupe terroriste avec une interview d'un ancien membre. Ce sera dans les sorties Netflix du 11 au 17 décembre 2023.

Les docs et émissions de la semaine 50

Sauve qui pécho ! - Saison 3 (12 décembre)

Coupe du monde de football : Les Américaines sous pression (12 décembre)

Kevin Hart & Chris Rock: Headliners Only (12 décembre)

Car Masters : De la rouille à l’or - saison 5 (13 décembre)

Si j'étais Luísa Sonza (13 décembre)

L’ETA en face : Entretien avec un chef historique (15 décembre)