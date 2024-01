Si Netflix est capable d'aligner les films et séries à succès, certains programmes font également parler d'eux pour d'autres raisons. Qu'ils soient mal aimés, annulés alors qu'ils fonctionnaient ou qu'ils choquent, quelques-uns créent des polémiques et font réagir. C’est le cas notamment de Monsters : L'histoire de Jeffrey Dahmer, une série qui relate la sinistre histoire du tueur en série éponyme.

Très réussie, mais également véritablement troublante, en quelques épisodes fascinant et malaisant, la série a secoué le public à sa sortie et même les familles des victimes. Si la partie concentrée sur Dahmer est désormais terminée, son créateur prévoit déjà une suite et ça risque encore une fois de faire réagir.

La saison 2 de Monsters arrive bientôt sur Netflix

Ryan Murphy, réalisateur de talent à qui l’on doit beaucoup de séries à succès comme American Horror Story, Glee ou encore Nip/Tuck (pour ne citer que ces exemples), reviendra prochainement avec une seconde saison de sa série d'anthologie polémique. Monsters : L’histoire de Lyle et Erik Menéndez s’intéressera cette fois à l’histoire dérangeante de deux frères, deux tueurs, qui ont assassiné leurs parents dans les années 80. Un meurtre qui a énormément fait parler outre atlantique.

Pour cette nouvelle itération de la série, Ryan Murphy s’est entouré d’un solide casting avec notamment Javier Bardem, acteur oscarisé pour son rôle dans No Country for Old Men des frères Coen. Il sera accompagné de Chloë Sevigny (Feud, American Horror Story) qui campera la mère des deux assassins. Ces derniers seront ici incarnés par Cooper Koch (Swallowed) et Nicholas Chavez (Hôpital Central). Monsters saison 2 arrivera très prochainement sur Netflix mais n’a pas encore de date de sortie. Pas de bande-annonce non plus, mais un angoissant trailer partagé il y a déjà quelques mois. L’attente est longue, mais on devrait assurément avoir des nouvelles prochainement.