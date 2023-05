Netflix annonce une fonctionnalité ultra pratique pour celles et ceux qui suivent et mettent de côté beaucoup de films, séries etc. Ce sera bientôt disponible, mais pas pour tout le monde.

Les nouveautés Netflix de juin 2023 devraient être dévoilées dans les prochaines heures. Mais avant cela, le géant au N rouge a une annonce à faire. Une fonctionnalité qui va vous permettre d'y voir plus clair dans la montagne de programmes accumulés.

Des nouveautés pour la catégorie "Ma Liste" de Netflix

Lorsque vous êtes sur l'interface Netflix, plusieurs choix s'offre à vous. Vous pouvez rechercher un programme par son nom, naviguer dans les films ou séries, les nouveautés les plus regardées ou encore aller sur « Ma liste ». Cette fonctionnalité ultra répandue sert à mettre en favoris des programmes qui vous intéressent. Et de ce fait, répertorier facilement les choses à visionner au fur et à mesure.

Mais voilà, à force de mettre de côté des films, séries, émissions ou documentaires, ça peut vite être difficile de s'y retrouver. Au point de perdre le fil et de ne plus savoir si vous avez entamé ou non telle ou telle chose. Netflix arrive avec une solution dans les prochains jours. D'après les informations glanées par The Verge, une mise à jour de l'application mobile Netflix sera disponible à partir de lundi sur Android, et dans les semaines à venir sur iOS.

L'objectif va être d'apporter plus de clarté à « Ma liste » avec toujours cette possibilité de trier un programme « Commencé » ou « Pas commencé ». Layal Brown, porte-parole de Netflix, précise également qu'il y aura de nouvelles options pour voir à quelle date un film (ou autre) a été ajouté. De même, le tri par date de sortie ou ordre alphabétique sera désormais possible.

Et si vous ne consommez ce service de SVOD qu'à la maison, bien tranquille dans le canapé, l'application TV se dotera aussi d'une section « Prochainement ». Le but étant cette fois d'anticiper les nouveautés Netflix imminentes. Comme sur YouTube, une petite cloche permettra par ailleurs de recevoir un rappel lorsqu'un programme convoité fera son entrée.

Les prochains films et séries déjà annoncés

En complément des nouveautés Netflix de mai 2023, on a quelques pistes sur les futurs ajouts et ça commence très fort. Trois programmes à ne pas louper ont déjà été confirmés et seront mis en ligne au cours du mois de juin. Le premier est un documentaire sur Arnold Schwarzenegger. Un reportage en trois parties qui retracera les multiples vies de Schwarzy. Une partie sur sa carrière de culturiste, d'acteur avec des rôles phares comme Terminator et celle d'homme politique. « One Man, three, lifetimes » sera disponible le 7 juin 2023.

Ensuite, le 16 juin, les décibels vont monter d'un cran avec la sortie de Tyler Rake 2. Le film d'action à la John Wick avec Chris Hemsworth (Thor). Une suite qui devrait taper encore plus fort. La bande-annonce laisse déjà entrevoir quelques scènes bien senties avec le retour de plans-séquences. Et évidemment, Tyler Rake devrait prendre cher, très cher.

À une date non communiquée, il y aura Black Mirror saison 6. Un retour très attendu avec cinq épisodes prévus et pas un de plus. Mais comme les précédentes saisons, ce sera systématiquement différent. « J'ai toujours trouvé que Black Mirror devait raconter des histoires différentes les unes des autres, et continuer de surprendre les gens. Y compris moi-même, sinon, à quoi bon ? Ce doit être une série qui ne peut pas être facilement définie, et qui peut se renouveler sans cesse », Charlie Brooker, créateur de la série.

Enfin, le 29 juin, Netflix déploiera The Witcher saison 3. Une saison aussi attendue que redoutée. Ces nouveaux épisodes seront les derniers avec Henry Cavill. Dès la saison 4, Liam Liam Hemsworth, le frère de Chris Hemsworth, le remplacera. Un choix qui divise parmi les fans du show télévisé.