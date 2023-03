Comme chaque année, Google annonce une nouvelle version de l'OS qui équipe la majorité des smartphones et des tablettes d'aujourd'hui : Android. Google en est à la version 14 de son OS, et chaque année, il gagne en fonctionnalités et en ergonomie. Aujourd'hui, nous allons faire le tour des fonctionnalités attendues sur Android 14, ainsi que sa date de sortie et des smartphones qui pourront la supporter.

Le géant a fait ses annonces à propos d'Android 14 de façon officielle le 8 février 2023, suivit d'une Developer Preview en mars 2023. La version 14 d'Android est donc toujours en cours de développement et sa version définitive est loin d'être aboutie.

Google

Selon ce calendrier, la bêta d'Android 14 ne sera prête qu'à l'été 2023. Quant à la version définitive, elle ne sera aboutie qu'au dernier trimestre de l'année 2023.

Quelles nouveautés apportera la prochaine version d'Android ?

raqamitv.com

Les futures fonctionnalités d'Android 14 ne seront dévoilées qu'à la prochaine conférence I/O de Google. Toutefois, on peut déjà prévoir qu'il n'y aura pas de nouveautés majeures, car Android, tout comme iOS, ont atteint ces dernières années une maturité qui a mis une barre trop haute pour une quelconque révolution logicielle.

Néanmoins, même si on n'aura pas droit à de grands bouleversements, Google prévoit d'apporter son lot de nouveautés annuelles. Ainsi, le géant compte peaufiner son OS sur plusieurs terrains, tel que : l'interface, la sécurité, L'IA et d'autres fonctionnalités.

Plus de sécurité !

Google a enfin décidé, après tant de critiques, de mettre l'accent sur la sécurité et la confidentialité pour rendre son OS, plus sûr et plus confidentiel.

L'attention et la vigilance portées à la sécurité ne seront pas sans conséquences, car il sera impossible d'installer les applications trop anciennes qui utilisent de vieilles API. Des applications, qui, selon Google, représentent un danger, puisque, elles pourraient être utilisées comme failles de sécurité. Pour éviter tout mécontentement, que ce soit de la part des développeurs ou des utilisateurs, Google a mis à jour les règles de son Play Store. En effet, la firme incite les développeurs à ce que leurs applications s'adaptent à, au moins, Android 12.

Cloner des applications

Une des nouveautés aperçues à la 1ʳᵉ Developer Preview est la possibilité de cloner des applications. Une nouveauté déjà proposée par certaines applications tierces et surcouches, notamment ONE UI. Cette fonctionnalité vous permettra, par exemple, d'accéder à deux comptes Instagram sans avoir à vous déconnecter et à vous reconnecter à chaque fois. Une fonctionnalité qui risque de vite gagner en popularité maintenant qu'elle sera directement intégrée sur Android 14.

Faire de son smartphone une Webcam

www.justgeek.fr

Les Webcams de nos laptop sont souvent d'une qualité médiocre. Pour remédier à cela, Google a prévu une fonctionnalité qui s'avèrera très pratique. Il sera désormais possible d'utiliser la caméra de son smartphone en tant que webcam, ce qui procurera une bien meilleure qualité vidéo lors de vos appels. Rappelons que cette fonctionnalité est présente sur iOS depuis l'an dernier.

Une gestion de double-SIM améliorée

nextpit.fr

La gestion du réseau des smartphones Android est fréquemment capricieuse. Android 14 compte, de ce fait, corriger cela en basculant vers le réseau le plus performant de façon automatique. Une fois cette option activée, vous utiliserez automatiquement le réseau qui offre le meilleur débit internet. Une option pratique pour les personnes résidant dans des zones où la couverture réseau est médiocre.