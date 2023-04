Netflix va commencer à communiquer officiellement autour de la saison 3 de The Witcher. Le géant du streaming dévoile une première mise en bouche et nous donne rendez-vous demain.

L’annonce du départ d'Henry Cavill de la série The Witcher a été un véritable séisme. Celui qui devait reprendre son rôle de Superman enfilera une ultime fois le manteau du Loup Blanc lors de la saison 3 de la série Netflix. Après ça, il sera remplacé par Liam Hemsworth. Un choix qui a fait, et continue de faire, couler beaucoup d’encre et qui divise la communauté de fans. Le géant américain s’était alors depuis contenté de quelques déclarations pour rassurer les spectateurs quant à la suite des aventures de Geralt sur petit écran. La plateforme de SVOD semble enfin prête à montrer The Witcher Saison 3.

Des nouvelles pour The Witcher Saison 3

La saison 3 de la série The Witcher approche. Les prochains épisodes diffusés sur Netflix marqueront la fin d’Henry Cavill en tant que Geralt de Riv. Une décision qui continue encore aujourd’hui d’attrister les spectateurs qui ont rapidement fait savoir leur mécontentement après que le géant américain ait refusé de reconsidérer le retour de l’acteur même après son éviction en tant que Superman. Netflix a promis que The Witcher saison 3 serait donc le le baroud d’honneur du Sorceleur tel que les fans l’apprécient et l’entreprise américaine se frotte sans doute déjà les mains en pensant à l’engouement que les prochains épisodes vont générer. Pour faire grimper l’impatience des fans, la plateforme vient de dévoiler une première image de la nouvelle saison toujours attendue à une date indéterminée.

On y voit Geralt enlaçant et réconfortant Ciri et Yennifer à leurs côtés. C’est tout … pour le moment du moins. Netflix promet en effet de donner des nouvelles dès demain avec très certainement une bande annonce et une date de sortie à la clé. On saura sans doute si le géant au logo rouge a finalement décidé de surfer sur le départ d’Henry Cavill jusqu’au bout en découpant la saison 3 de The Witcher en deux parties histoire de créer l'événement. Lauren Hissrich, la showrunner de la série, n’avait en tout cas pas exclu cette possibilité.

Un Geralt différent dans la saison 4

Elle avait également expliqué que le Geralt d'Henry Cavill et celui de son remplaçant, Liam Hemsworth seraient très différents pour marquer la rupture entre les deux acteurs. « Il devra abandonner sa neutralité et faire tout ce qu'il faut pour rejoindre Ciri. Et pour moi, c'est l'adieu le plus héroïque que nous pouvions faire, même si ce n'était pas écrit pour ça. Geralt a une nouvelle mission en tête lorsque nous le retrouverons dans la quatrième saison. Ce sera un Geralt différent de ce que nous attendions », avait-elle alors déclaré.

Les fans ne sont évidemment pas pressés de découvrir ce nouveau visage de Geralt, au sens propre comme au figuré. De nombreux deepfakes ont montré ce à quoi pourrait ressembler le remplaçant d’Henry Cavill dans le rôle et pour le moment ça souffle entre le chaud et le froid. L’acteur australien de son côté ne ménage pas ses efforts pour faire taire ses détracteurs le moment venu. Entraînement physique intensif, lecture approfondie du lore... Hemsworth prend visiblement les choses au sérieux. Reste à voir si cela suffira.