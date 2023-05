Il est toujours difficile de prédire comment Apple nommera les versions de ses systèmes d'exploitation macOS. En revanche, avec iOS, les choses sont un peu plus simples. Après avoir renforcé l'intégration entre l'iPad et le Mac avec Stage Manager et l'application Freeform avec l'iPadOS 16, voici ce que nous savons sur le prochain iPadOS de la société.

Fonctionnalités de l'iPadOS 17

Récemment, 941, blogueur technique sur Twitter, a révélé quelques détails intéressants sur les prochains produits d'Apple. Selon lui, l'iPadOS 17 d'Apple apportera d'énormes changements pour les utilisateurs d'iPad. Le système sera doté de nouvelles fonctionnalités telles que la nouvelle fonction Stage Manager et une interface d'écran de verrouillage personnalisée. D'après le tweet, voici quelques-uns de ces changements :

Prise en charge de la webcam d'un moniteur externe.

Réglages de la source de sortie audio.

Lecture en continu de plusieurs sources audio/vidéo en même temps avec Stage Manager activé.

Dock redimensionnable.

Mise en veille de l'écran de l'iPad (l'écran externe reste allumé).

Le leaker a correctement prédit certains détails de la Dynamic Island de l'iPhone 14 Pro avant sa sortie. Cependant, comme pour les autres fuites, il convient de prendre cette information avec des pincettes. Il ne s'agit pas d'un teaser officiel et nous ne pouvons donc pas être certains que ces changements interviendront.

Si Apple poursuit la tendance, la société dévoilera l'iPadOS 17 lors de la WWDC 2023. La conférence est prévue pour le 5 juin. Ensuite, l'iPadOS 17 sera mis à la disposition des développeurs pour qu'ils puissent l'essayer.

Les modèles d'iPad concernés

Apple a étendu la prise en charge de l'iPadOS 16 à de nombreux modèles d'iPad, y compris ceux équipés de la technologie A9 datant de 2015. L'entreprise semble mettre l'accent sur l'utilisation de ces tablettes comme outils éducatifs, mais il est difficile de savoir si elle pourrait abandonner d'autres modèles cette année.

Voici la liste actuelle des iPad qui prennent en charge l'iPadOS 17 :

iPad Pro (tous les modèles).

iPad Air (3e génération ou plus récent).

iPad mini (5e génération ou plus récent).

iPad (5e génération ou plus récent).

Certains modèles d'iPad pourraient toutefois perdre leur compatibilité avec l'iPadOS 17. Selon iPhoneSoft, qui a correctement prédit par le passé quels modèles d'iPhone fonctionneraient sous iOS 16, iOS 14 et iOS 13, ces trois iPad seraient exclus de l'iPadOS 17 :