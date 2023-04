Certaines des nouveautés Netflix d'avril 2023 sont disponibles et le mois n'est pas encore terminé. En parallèle, le géant de la SVOD fait le ménage en enlevant différents films et séries. Une façon de faire qui est identique chez la concurrence (Disney+, Prime Video). Quelques programmes ont déjà été enlevés, mais dans la longue liste de suppressions à venir, il y a encore des choses intéressantes. Et c'est justement le cas d'un long-métrage de super-héros très apprécié qui vit ses dernières heures sur la plateforme au N rouge.

Si vous ne le voulez pas le louper, voici la liste des films et séries qui quittent Netflix dès ce soir et dans les prochains jours. Et au cas où vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas qu'il y a une offre de fou très limitée qui va expirer bientôt.

Ces films et séries quittent Netflix prochainement

L'avantage des plateformes de streaming, c'est qu'il y a quasiment toujours quelque chose à regarder, encore plus pour celles et ceux qui sont abonnés à divers services. Peut-être même trop et à force de remplir sa liste de favoris, des programmes peuvent disparaître sans que l'on ait eu le temps de s'attarder dessus. Mais que vous ayez ou non le temps, Netflix procède chaque semaine à un nettoyage pour retirer des films, séries et documentaires, en ajouter ou en faire revenir certains. Dernièrement, le service SVOD a renouvelé les droits d'exploitation de JoJo's Bizarre Adventure.

Si un tas de programmes obscurs vont passer à la trappe, il y en a d'autres bien populaires qui ne vont pas rester très longtemps à l'affiche. On commence avec Spider-Man : Far from Home qui sera indisponible à partir du jeudi 13 avril. Ce soir, mercredi 12 avril, est le moment ou jamais d'embarquer avec l'homme araignée pour ce deuxième épisode de la nouvelle trilogie.

Dans les films ou séries qui s'en vont en avril / mai 2023, on relève également la pépite de Mathieu Kassovitz : La Haine. Si vous souhaitez un autre long-métrage sombre à sa façon, ne ratez pas Don't Breathe - La Maison des Ténèbres. Et pour souffler un peu ? Pourquoi pas une comédie horrifique avec les morts-vivants de Zombieland ?

Les films qui s'en vont en avril 2023

Spider-Man : Far from Home (12 avril)

A man for the Weekend (14 avril)

Deranged (14 avril)

Don't Breathe - La Maison des Ténèbres (14 avril)

Hello, My Name is Doris (14 avril)

Notre épreuve (14 avril)

One Lagos Night (14 avril)

Very Bad Team (14 avril)

xXx : The Next Level (14 avril)

Angry Birds : Copains comme cochons (15 avril)

Tamara (20 avril)

Tamara Vol. 2 (20 avril)

Aile Arasinda (23 avril)

Batman Ninja (23 avril)

Dedemin Fisi (23 avril)

Deliha (23 avril)

Düğün Dernek (23 avril)

Düğün Dernek 2 (23 avril)

G.O.R.A (23 avril)

Hayat Öpücügü (23 avril)

Kara Bela (23 avril)

Kocan Kadar Konus (23 avril)

Kocan Kadar Konus 2: Dirilis (23 avril)

Mais vous êtes fous (23 avril)

Niyazi Gül Dörtnala (23 avril)

Vizontele (23 avril)

Yol Arkadasim (23 avril)

Annie (30 avril)

Avant toi (30 avril)

Caffè Sospeso (30 avril)

Forrest Gump (30 avril)

Hippocrate (30 avril)

La Haine (30 avril)

Lara Croft : Tomb Raider (30 avril)

Le Guépard (30 avril)

Le passé (30 avril)

Les Gardiennes (30 avril)

Notre maison hantée (30 avril)

Ordinary Love (30 avril)

Our idiot brother (30 avril)

Pachamama (30 avril)

Pilgrimage (30 avril)

Sexy Dance 5 : All in Vegas (30 avril)

Street Dancers (30 avril)

Takers (30 avril)

Témoin à louer (30 avril)

The Clapper (30 avril)

Think Like a Man Too (30 avril)

Une Vie meilleure (30 avril)

Vacances sur ordonnance (30 avril)

Very Bad Dads 2 (30 avril)

Les films qui s'en vont en mai 2023

Jailbreak (1er mai)

MILF (1er mai)

Abominable (3 mai)

63 jours sous un ciel de feu (5 mai)

Au bonheur du monde (5 mai)

7 émotions (5 mai)

Au mauvais endroit (5 mai)

Au ministère des galères (5 mai)

Aveugle (5 mai)

Black Mercedes (5 mai)

Contre mauvaise fortune, mon cœur (5 mai)

De père en père (5 mai)

Dernier étage (5 mai)

Kler (5 mai)

L'anatomie du mal (5 mai)

L'Autre Jakub (5 mai)

La Recette de la séduction (5 mai)

La vie doit continuer (5 mai)

Les Légions (5 mai)

Métalleux un jour… (5 mai)

Monsieur Dulsky et Madame Dulska (5 mai)

Monsieur T. (5 mai)

Notre belle saison (5 mai)

Servants of War (5 mai)

Smolensk (5 mai)

The Fighter (5 mai)

The Lure (5 mai)

Totem (5 mai)

Tout pour te retrouver (5 mai)

Tromperie et compagnie (5 mai)

Un de perdu, six de retrouvés (5 mai)

Une sacrée affaire (5 mai)

Une simple histoire de meurtre (5 mai)

Viva Belarus! (5 mai)

Toc Toc (6 mai)

Everything but a Man (7 mai)

Retour à Zombieland (10 mai)

Les séries qui s'en vont en avril 2023

A Love so Beautiful (19 avril)

Cuckoo (19 avril)

Les Lapins Crétins : Invasion (21 avril)

Le show de M. Peabody et Sherman (21 avril)

My Secret Romance (24 avril)

The IT Crowd (25 avril)

Arrow (28 avril)

Black Crows (29 avril)

Les chroniques de Shannara (29 avril)

The Royals (29 avril)

Are You the One (30 avril)

Nina (30 avril)

The Frankenstein Chronicles (30 avril)

Les documentaires qui s'en vont en avril / mai 2023

Generation Iron 3 (14 avril)

Bill Nye: Science Guy (24 avril)

E il cibo va : La cuisine italienne en exil (30 avril)

Le sel de la terre (30 avril)

Jan Twardowski : Prêtre et poète (5 mai)

Le jour où ils ont tué Janek Wiśniewski (5 mai)

Les programmes Netflix à voir avant que ce ne soit trop tard

Tic Tac ! Dans quelques jours voire quelques heures seulement, un bon paquet de programmes vont quitter Netflix, au moins temporairement. En effet, il est de coutume de revoir certains films ou séries plusieurs mois après leur retrait. Si nous avons fait l'inventaire de longs-métrages qui méritent le coup d'œil, certains shows télévisés vont peut-être vous intéresser.

D'ici la fin avril, Les Lapins Crétins avec la série d'animation Invasion se feront la malle. Comme d'habitude, les mascottes poilues d'Ubisoft feront n'importe quoi pour se faire remarquer et tenteront d'aller sur la lune. Ce sera aussi la fin pour Arrow, l'adaptation TV du héros DC. À ne pas louper également, la série comique britannique The IT Crowd.

Spider-Man Far From Home (12 avril)

Plus que quelques heures avant que Spider-Man Far from Home ne soit suspendu de Netflix. Ce deuxième épisode, qui se situe donc entre Spider-Man: Homecoming et le récent Spider-Man: No Way Home, se déroule en Europe. Tom Holland (Peter Parker / L'Homme Araignée), Zendaya (MJ) et Jacob Batalon (Ned) feront la connaissance du vilain Mystério (Jake Gyllenhaal)

Ils devront une fois de plus compter les uns sur les autres, même d'un simple point de vue moral, et unir leurs forces pour contre-carrer les plans de Mystério. Et au passage, aider Nick Fury, la baby-sitter des Avengers qui sera à l'affiche de The Marvels - Captain Marvel 2 - au cinéma le 10 novembre 2023. Si jamais vous êtes abonnés, sachez que Far From Home arrive sur Disney Plus le 14 avril 2023.

Don't Breathe - La Maison des Ténèbres (14 avril)

Don't Breathe est un film « d'horreur » qui appartient au sous-genre « Home Invasion », où l'invasion de maisons par des méchants. Ici, on suit la nuit un peu trop mouvementée de trois jeunes, Alex, Money et Rocky qui décident d'aller cambrioler une demeure occupée par une personne aveugle. Si leur coup est une réussite, Rocky va pouvoir s'éloigner de sa famille dysfonctionnelle et mettre à l'abri sa jeune sœur en quittant la ville de Détroit.

Dans le rôle de l'agressé, on retrouve le très charismatique Stephen Lang (Avatar 2) qui en impose une fois de plus avec sa forte présence. Une très bonne pioche pour passer une bonne petite soirée.

La Haine (30 avril)

« Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage ». Après toutes ces années, La Haine n'a pas perdu en puissance et en justesse. Un des meilleurs films français réalisé par Matthieu Kassovitz (Les Rivières Pourpres) avec un Vincent Cassel (Westworld, Black Swan) impérial. Une production de chez nous qui aura permis à Saïd Taghmaoui de s'envoler pour Hollywood où il a été vu dans Wonder Woman ou encore John Wick.

« Abdel Ichah, seize ans est entre la vie et la mort, passé à tabac par un inspecteur de police lors d'un interrogatoire. Une émeute oppose les jeunes d'une cité HLM aux forces de l'ordre. Pour trois d'entre eux, ces heures vont marquer un tournant dans leur vie… » via CinéSéries.

Retour à Zombieland (10 mai)

Si vous cherchez un film de zombies très fun, avec une belle brochette d'acteurs, Retour à Zombieland est à voir absolument avant sa disparition de Netflix. 10 ans après les événements du premier film, Woody Harrelson (Tallahassee), Jesse Eisenberg (Columbus), Abigail Breslin (Little Rock) et Emma Stone (Wichita) font à nouveau équipe pour dégommer des morts-vivants qui se sont renouvelés. Entre ceux en surpoids, ceux très rapides ou dotés d'une extrême résistance, la bande va pouvoir appliquer les enseignements passés pour survivre dans ce monde post-apocalyptique.

Batman Ninja (23 avril)

Le réalisateur Junpei Mizusaki offre sa vision du Chevalier Noir en mixant l'univers du justicier de Gotham et une ambiance japonisante dans le film d'animation Batman Ninja. Cette histoire emmène Batou en terre des samouraïs et des ninjas, en plein Japon médiéval, après une excursion dans une machine à remonter le temps.

Comme souvent, il fera face à son némésis ultime, le Joker ou plutôt « Lord Joker », qui souhaite lui retirer la vie tout en dominant la région. « Avec son arsenal technologique diminué, est-ce que le Justicier Masqué pourra empêcher Lord Joker et les autres vilains de réécrire l’histoire ? » via CinéSéries.

The IT Crowd (25 avril)

Si The Office est devenue une référence iconique de la pop culture, au point d'être régulièrement utilisé sur Internet avec des memes et autres gifs, The IT Crowd n'a pas à rougir de son succès. Cette sitcom britannique dépeint la vie de travail d'employés du service informatique de la société Reynholm Industries. Des nerds absolus « cachés » au fin fond du sous-sol de l'entreprise.

« Chez Reynolds Industries, les hautes tours de l'entreprise sont remplies de beaux et heureux employés qui ne tarissent pas d'histoires de succès. Sauf ceux qui travaillent dans le sous-sol : le département du support informatique. Alors que leurs collègues évoluent dans un cadre magnifique, Jen, Roy et Moss doivent se contenter d'une cave sombre et horrible, et se battre pour en faire un environnement vivable… » via Allociné. À découvrir sur Netflix dès maintenant.