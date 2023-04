Dans ses nouveaux films et séries d'avril 2023, Netflix fait revenir un programme culte. Un comeback qui risque d'en décevoir certains. Explications.

Dans les nouveautés Netflix d'avril 2023, on retrouve une sélection solide de films et séries. Parmi eux, on vous recommande évidemment ne pas passer à côté du chef d'œuvre Scarface. Pour les fans d'Edgwar Wright ou ceux qui recherchent un long-métrage qui brille par sa mise en scène, à défaut d'être original dans le fond et de rater sa grande révélation, il y a Last Night in Soho avec ses deux actrices envoûtantes Anya Taylor-Joy (Le Jeu de la dame, Glass...) et Thomasin McKenzie (Old, Jojo Rabbit).

Mais si vous aimez le Japon et leurs productions animées, il y a également du très lourd à ne pas rater. Une série d'animation ultra appréciée est disponible après une absence de plusieurs semaines.

JoJo's Bizarre Adventure en partie disponible sur Netflix

Les nouveaux films et séries Netflix vont continuer de sortir tout au long du mois d'avril, avec parfois même des programmes surprises ajoutés en cours de route. Mais celui qui nous intéresse était bien prévu et il est d'ailleurs disponible. De quoi s'agit-il ? Du retour de l'anime culte JoJo's Bizarre Adventure. Une œuvre peut-être moins parlante pour certains, comparés à Dragon Ball par exemple, mais qui reste l'un des mangas les plus vendus au monde avec plus de 120 millions d'exemplaires.

Publié dans les colonnes du magazine nippon Weekly Shōnen Jump à partir de 1986, le manga d'Hirohiko Arak est une véritable référence. Une bande dessinée japonaise qui suit les membres de la famille Joestar - rien à voir avec le leader de NTM - sur plusieurs générations. Depuis 2012, il y a même une série d'animation qui couvre les différentes parties du manga et c'est cette dernière qui est actuellement sur Netflix.

Une excellente nouvelle pour les fans et les nouveaux-venus... mais tout n'est pas parfait. Si vous vous rendez sur le service, vous ne pourrez visionner que Phantom Blood (la première partie), Battle Tendency (la deuxième partie), Stardust Crusader (la troisième partie), Diamond is Unbreakable (la quatrième partie) et Stone Ocean (la sixième partie). Pour les autres épisodes, ça se complique.

Crédits : CinéSéries.

Où voir les autres épisodes de la série animée ?

En plus de Netflix, les quatre premières parties de JoJo's Bizarre Adventure sont accessible sur la plateforme Crunchyroll. Mais voilà, aucune trace de « Golden Wind » sur aucun des deux services cités à l'heure où on écrit ces lignes. Cette cinquième partie a pourtant été diffusée en 2018. Un oubli ? Non.

On rappelle que JoJo's Bizarre Adventure a été supprimé de Netflix, avant de faire son comeback ce mois-ci dans les nouveautés. Pourquoi un aller-retour ? Pour des questions de droits. Comme toujours avec ces plateformes, les sociétés acquièrent les droits de diffusion de programmes divers et variés pour une durée limitée. Une exploitation renouvelable en renégociant et en payant. De ce fait, l'absence de JoJo's Bizarre Adventure : Golden Wind est certainement dû à un problème de ce type.

Est-ce que ça évoluera ? Bonne question mais on ne sait pas. En attendant, vous pouvez déjà vous lancer dans l'aventure JoJo's Bizarre Adventure sur Netflix. Au total, il y a 4 saisons pour 151 épisodes.