Pour les nouveautés Netflix d'août 2023, la firme au N rouge a mis la barre très haut avec de nombreux films, séries et documentaires à voir absolument. Dans le lot, il y a par exemple Basic Instinct, Midnight Express, l'adaptation télévisé de One Piece, le final de Ragnarok, un long-métrage d'animation Le Roi Singe ou encore le film le plus attendu de ce mois-ci sur la plateforme, Agent Stone avec Gal Gadot. La Wonder Woman de DC qui s'est également fait une place dans la franchise Fast and Furious. Une production à 131 millions qui pourrait bien devenir le plus gros succès du service de streaming.

Mais à l'image de Disney+ et Prime Video, Netflix supprime également des films, séries, documentaires ou émissions de télé-réalité chaque mois. Et si vous ne voulez pas passer à côté de pépites, on vous propose un récapitulatif de tous les départs Netflix d'août 2023. Dès le 15 août, deux chefs-d'oeuvre issue de la meilleure trilogie cinématographique vont être supprimés. Au moins de manière temporaire, car on rappelle que les droits d'exploitation sont régulièrement renouvelés et que les films, séries et docs qui quittent le service sont amenés à revenir à un moment ou à un autre. Voici toutes les sorties d'août 2023 à ne pas louper.

Les départs films Netflix d'août 2023

Archive (2 août)

Ije: The Journey (2 août)

All for My Mother (3 août)

Chennai Express (3 août)

Demain nous irons au cinéma (3 août)

Inspection (3 août)

Jan Karski (3 août)

Notre jour viendra (3 août)

Père Popiełuszko, messager de la vérité (3 août)

The Iron Bridge (3 août)

Zenek, roi du disco polo (3 août)

Quam’s Money (3 août)

Joli massacre (3 août)

2 cœurs (7 août)

The Vanished (7 août)

Black Christmas (9 août)

30 ans sinon rien (14 août)

Crazy Dad (14 août)

Le monde est à toi (14 août)

Barbie au bal des 12 princesses (15 août)

Barbie et le palais de diamant (15 août)

Aux yeux de tous (15 août)

Barbie et le Secret des sirènes 2 (15 août)

Barbie Fairytopia (15 août)

Curve (15 août)

Barbie, princesse Raiponce (15 août)

Barbie, The nutcracker (15 août)

Bhavesh Joshi Superhero (15 août)

Dracula Untold (15 août)

Drôles de petites bêtes (15 août)

Retour vers le futur II (15 août)

Retour vers le futur III (15 août)

Warcraft : Le Commencement (15 août)

Ted (15 août)

Nightmare Island (16 août)

Le Majordome (18 août)

Bleach (18 août)

Equalizer (18 août)

Equalizer 2 (18 août)

Histoires à contre temps (18 août)

Justice aveugle(ment) - (18 août)

L’huissier de justice (18 août)

Réseau de solitude (18 août)

Rien de mal (18 août)

Stars (18 août)

Un aller simple vers la lune (18 août)

Venise (18 août)

1917 (23 août)

Queen & Slim (23 août)

Le Collecteur de dettes 2 (26 août)

Greed : Trop n’est jamais assez (27 août)

La vie scolaire (27 août)

Baywatch : Alerte à Malibu (31 août)

Capitaine Phillips (31 août)

Clueless (31 août)

Connasse, princesse des coeurs (31 août)

Dragons 2 (31 août)

Et si c’était vrai… (31 août)

Fast & Furious : Hobbs & Shaw (31 août)

Identity (31 août)

L’incroyable Hulk (31 août)

La Momie : La tombe de l’Empereur Dragon (31 août)

Le Petit monde de Charlotte (31 août)

Le retour de la Momie (31 août)

Marshall : La vérité sur l’affaire Spell (31 août)

Nous trois ou rien (31 août)

Pitch Perfect 2 (31 août)

She’s Gotta Have It (31 août)

Suspect Numéro 1 (31 août)

Suzanne (31 août)

Les départs séries d'août 2023

Détective zombie (11 août)

To All the Guys who Loved Me (11 août)

Sur le ring - Into the Ring (11 août)

Live or die (19 août)

Search WWW (29 août)

Alice (31 août)

Do you like Brahms ? (31 août)

Les départs documentaires et émissions Netflix d'août 2023

Le Zoo de la liberté (3 août)

Jurek : Jusqu'aux sommets (3 août)

Jarocin : Au son de la liberté (3 août)

De Natalia à Natasha (5 août)

Entre ciel et terre : Une autre vision de la chasse (6 août)

O Renascimento do Parto (9 août)

Jim Gaffigan: Beyond the Pale (10 août)

Gaffigan: King Baby (10 août)

Jim Gaffigan: Mr. Universe (10 août)

Jim Gaffigan: Obsessed (10 août)

Chicken Soup for the Soul’s Being Dad (26 août)

The Perfect Match (28 août)

Moving Art (31 août)

Sorties Netflix d'août 2023 : les films, séries et docs à ne pas rater

Si vous n'avez rien prévu pour le 15 août, ou même ce week-end, on vous conseille fortement de lancer Netflix pour visionner deux épisodes d'une trilogie cultissime. On veut bien sûr parler de la franchise Retour vers le Futur porté par les merveilleux Michael J. Fox (Marty McFly) et Christopher Llyod (Emmet « Doc » Brown). Les volets 2 & 3 sont disponibles sur la plateforme jusqu'au mardi 15 août à 23h59 logiquement. À la même date, l'excellente comédie Ted dira au revoir comme Warcraft : Le commencement. Le 18 août, ce sera au tour d'Equalizer 1 & 2, des productions d'action à la John Wick, de disparaitre avec le long-métrage Bleach.

Quelques jours plus tard, c'est 1917 de Sam Mendes (Skyfall, Spectre...) qui va tirer sa révérence. Un film de guerre qui a été acclamé pour sa mise en scène et son « faux plan-séquence ». Le réalisateur a en effet tourné plusieurs passages parfois assez longs, puis les a mis bout à bout en dissimulant l'astuce lors du montage. Si vous aimez la franchise Fast & Furious, le spin-off Hobbs & Shaw avec Jason Statham et Dwayne « The Rock » Johnson sera indisponible le 31 août prochain, au même titre que L'Incroyable Hulk de Marvel, Baywatch : Alerte à Malibu ou Identity. Un film à twist réalisé par James Mangold.

Retour vers le Futur 2 & 3 (15 août)

À t-on réellement besoin de présenter la saga mythique Retour vers le Futur ? Une trilogie qui traverse les époques sans prendre une seule ride. Un véritable monument de la pop culture qui raconte l'histoire d'un lycéen, Marty McFly, qui va être embarqué dans un voyage dans le temps à bord d'une DeLorean modifiée par Doc. Un physicien loufoque campé avec brio par Christopher Llyod. Aucune excuse : il faut les revoir en boucle.

Ted (15 août)

Un ours qui a la parole, qui boit des bières, consomme de la drogue et essaye de draguer des humains, c'est le meilleur résumé que l'on puisse faire de Ted. À ses 8 ans, John Bennett (Mark Wahlberg) reçoit cette peluche alors inanimée. Mais après un vœux du petit garçon, le nounours prend vie et se comporte comme un humain. Peut-être un peu trop d'ailleurs puisqu'il prend énormément de place dans le quotidien de Bennett et de sa fiancée Lori Collins (Mila Kunis). Un film de Seth MacFarlane (American Dad, Les Griffin...).

Equalizer 1 & 2 (18 août)

En attendant John Wick 5, vous pouvez laisser une chance à Equalizer 1 & 2 avec Denzel Washington. L'acteur incarne Robert McCall, un justicier qui va être obligé de sortir de sa retraite pour remettre en place quelques voyous qui sèment la terreur. Deux longs-métrages d'action avec des scènes de violence très bien réalisées, mais dont le rythme péche parfois malheureusement.

1917 (23 août)

« Lorsque la Première Guerre mondiale frappe le monde, deux soldats britanniques, caporal suppléant Schofield et caporal suppléant Blake, reçoivent une mission qui leur semble impossible : ils doivent traverser le territoire ennemi pour délivrer un message » synopsis officiel de 1917. Un film de guerre à la réalisation très classieuse qui a fait mouche chez nos confrères de CinéSérie. « La tâche de décrire avec de simples mots ce qu'est le film 1917 est difficile. Preuve s'il en est qu'il est bien un chef-d'oeuvre du cinéma, à tous les niveaux. À voir absolument ».

Fast and Furious Hobbs & Shaw (31 août)

Si l'action over-the-top n'est pas un défaut pour vous, et que vous êtes prêts à pardonner beaucoup de choses, vous pouvez vous tourner vers le spin-off Fast & Furious : Hobbs & Shaw. Dans cet épisode, Hobbs (Dwayne Johnson) et Shaw (Jason Statham) vont devoir faire équipe pour déjouer un cyberterroriste. Une mission un peu compliquée étant donné que les deux ont plutôt pour habitude de se taper dessus.

Identity (31 août)

Avant Logan, Le Mans 66 ou Indiana Jones 5, James Mangold a réalisé un petit thriller rondement mené : Identity. L'histoire est celle de 10 personnes, qui ne se connaissent pas, mais qui se retrouvent dans le même hôtel pour fuir un orage. Durant la nuit, des meurtres ont lieu et ceux qui ne passent pas l'arme gauche doivent trouver le coupable.