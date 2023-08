La série One Piece par Netflix va bientôt lever l’ancre. Le géant de SVOD voit les choses en grand pour l’occasion et les fans français vont pouvoir profiter d’un événement exceptionnel.

Plus que vingt jours avant la diffusion de la série One Piece de Netflix. L’annonce de l’adaptation il y a quelques années avait fait des vagues, mais les premières images officielles comme volées n’avaient pas manqué d’animer les débats au sein de la communauté. La communication autour du programme enclenchée à grands coups de bandes-annonces et de visuels, certains s’étaient dit rassurés, d’autres non. Mais c’est bien un public néophyte qu’Eiichiro Oda et le géant du streaming visent avant tout. Et le cœur de cible devrait être au rendez-vous le 31 août prochain, la curiosité de beaucoup ayant été piquée. Les fans du manga et de l’anime ne seront pas laissés-pour-compte, preuve en est avec un événement exceptionnel auquel les Français pourront participer.

Une avant-première pour la série One Piece

Netflix met les petits plats dans les grands. Conscient de l’engouement autour de son programme phare de ce mois-ci, le géant américain organise de nombreuses avant-premières partout dans le monde. La France n’y échappera pas et le rendez-vous est donné au 29 août prochain à Paris. Quelque 2000 fans pourront alors découvrir en exclusivité les deux premiers épisodes de la série One Piece et ce deux jours avant tout le monde dans des conditions exceptionnelles.

C’est encore une fois au Grand Rex que ça se passera, mais il ne devrait pas y avoir de t-shirt qui tombe cette fois. Selon les comptes les plus influents dans la communauté française de One Piece, les places seront à gagner le 26 août sans qu’on ne sache vraiment comment. Seule information, le concours est organisé par Netflix France et la soirée de l’avant-première débutera le mardi 29 août à 17h30.

Un autre événement organisé

Si vous ne faites pas partie des heureux élus, tout espoir n’est pas perdu. Une avant-première digitale devrait toujours être de la partie. En juin dernier, Netflix avait lancé un site communautaire qui permettait de s’inscrire à la newsletter afin d’avoir une chance de gagner une invitation pour voir les épisodes à l’avance depuis chez soi. Là encore les contours de cet événement sont flous, puisqu’on ne sait toujours pas quand il aura lieu.

Une chose est certaine, les fans de One Piece sont gâtés ces dernières semaines. La Toei avait elle-même organisé un événement dans un cinéma français afin de rassembler les fans et de les laisser découvrir le fameux épisodes 1071 de l’anime. Oui, celui-là même qui révélait la transformation de Luffy en Gears 5. Les lecteurs du manga vont quant à eux bientôt pouvoir revoir le Chapeau de Paille et sa bande dans le chapitre 1090 qui a justement leaké. Un combat épique s’annonce. Espérons que la série One Piece soit renouvelée assez de fois pour en arriver jusque-là, mais avec Netflix aux commandes ce n'est pas gagné.