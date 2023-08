Netflix a encore dépensé des millions pour sortir une production originale avec l'une des stars les plus en vogue d'Hollywood. Un film à très gros budget, surtout pour une plateforme de SVOD, qui fait partie des nouvelles sorties d'août 2023. On revient dessus à l'occasion de son lancement.

L'énorme sortie Netflix d'août 2023 de la semaine

Les nouveautés Netflix d'août 2023 ont accueilli une énorme sortie ce vendredi 11 août à 9h01 tout pile, comme d'habitude. Un film d'action qui va tenter de battre Red Notice, le long-métrage le plus visionné de la plateforme à ce jour. Quel rapport avec cet immense carton ? La présence de Gal Gadot. Le géant du streaming s'est encore associé à l'actrice israélo-américaine pour Agent Stone (Heart of Stone en VO). Une production de 131 millions de dollars avec des explosions, des cascades à tout va et un tour du monde pour un mélange entre James Bond et Mission Impossible 7. À l'image de la dernière oeuvre de Tom Cruise, l'IA est au centre du scénario de ce nouveau film Netflix.

Une réussite ? « Utilisant massivement les effets numériques, Agent Stone ne fait pas de cela un vrai enjeu de cinéma, et c’est dommage : comment mettre en scène des espions luttant contre un algorithme tout-puissant quand on est diffusé sur la plateforme incarnant l’algorithme tout-puissant ? Le film esquive la question et préfère se concentrer sur l’action. Le résultat est sympathique, pas à cause de l’algorithme, mais bien de l’héroïne qui surfe le mieux dessus (spoiler alert : c’est Gal Gadot) » pour Première.

Selon The Guardian, c'est un plaisir estival, certes stupide, mais qui donne envie d'en voir davantage. « Gal Gadot porte la dernière franchise ambitieuse de Netflix. Un plaisir estival stupide qui nous rend curieux pour la suite ». Dans l'esprit de la plateforme, l'idée étant effectivement de réaliser de nouveaux films après ce premier essai. « Le nouveau thriller de Gal Gadot est une aventure d'espionnage étonnamment attachante » (Inverse). « De prime abord, Agent Stone peut sembler être un énième film d'action Netflix facilement oubliable, mais c'est sans compter sur l'atout féroce de son actrice principale » pour Collider.

Finalement pas de Wonder Woman 3 avec Gal Gadot ?

Des critiques plutôt positives, mais d'autres sont moins tendres avec cette nouvelle sortie Netflix d'août 2023. « Ce film ne vaut même pas un rapide coup d'oeil lorsque vous faites défiler les programmes » (Slashfilm). « Heart of Stone sent le réchauffé avec un goût familier mais édulcoré » (The Daily Beast). Que ce le film soit bon ou non, ce qui va surtout décider de son succès, c'est les fameuses données, comme les heures visionnées, que Netflix affectionne tant.

Et puis, au cas où, Gal Gadot pourra toujours délaisser son costume d'Ethan Hunt ou James Bond au féminin pour renfiler celui de Wonder Woman. Selon l'actrice, les patrons de DC Studios lui ont assuré qu'elle allait revenir pour un nouveau film, celui de Patty Jenkins qui a été annulé. « J'adore incarner Wonder Woman. C'est un rôle qui me tient tant à cœur. D'après ce que m'ont dit James [ndlr : Gunn] et Peter [ndlr : Safran], nous allons développer un Wonder Woman 3 ensemble. J'ai été invitée à une réunion avec eux. Et ils m'ont dit, et je cite « Tu es entre de bonnes mains. On va faire WW3 avec toi. Nous t'aimons tellement dans ce rôle, tu n'as aucune raison de t'inquiéter » (via Variety).

Précédemment, James Gunn était même monté au créneau pour réfuter le fait que Gal Gadot ait été virée, comme le pauvre Henry Cavill. Sauf que, selon les sources de Variety, l'actrice se serait emballée. Il n'y aurait eu aucune promesse pour Wonder Woman 3, ni même de discussion pour garantir à Gadot qu'elle pourrait rejouer la super-héroine au cinéma. Qui dit la vérité ?

Le trailer officiel VO du nouveau film Netflix Agent Stone