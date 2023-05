À défaut d'avoir des idées ou de soutenir les jeunes talents qui en ont, Hollywood recycle à tout va. Entre les remakes ou les reboots, l'industrie cinématographique - comme celle du jeu vidéo de plus en plus - adore revisiter de grands classiques. Quitte à échouer avec des projets bancals voire mauvais. Depuis des années, il y a une franchise cultissime, un mastodonte de la pop culture, qui fait de la résistance : Retour vers le Futur.

La trilogie mythique de Robert Zemeckis et Bob Gale va t-elle être massacrée par la machine hollywoodienne actuelle ? Avec ou sans les acteurs originaux qui ont largement contribué à la magie de la franchise ?

Un reboot ou remake de Retour vers le Futur voire un nouveau film ?

À l'heure où Hollywood enchaîne les remakes, reboots et suites, le cas de Retour vers le Futur revient inlassablement. On a bien eu des nouveaux Star Wars, Rocky, Terminator et autres gloires des années 80, mais Back to the Future, non. Et il y a une raison bien connue à cela : le réalisateur Robert Zemeckis et le scénariste Bob Gale protègent plus que jamais leur licence fétiche. Sans eux, impossible d'y toucher et ils sont tous les deux totalement contre une revisite ou Retour vers le Futur 4.

En revanche, Michael J. Fox, le légendaire Marty McFly, a fait le deuil et ne monterait pas au créneau pour faire capoter un rafraichissement de la série. Ce qui n'empêche pas l'acteur de trouver cela complètement dispensable. « Je ne suis pas un fanatique. Faites ce que vous voulez. C'est votre film et j'ai déjà été payé ! Je ne pense pas que ce soit utile. Je pense que Robert et Bob ont été très intelligents. Et je ne pense pas qu'il faille faire un reboot de Retour vers le Futur. Quelque chose a t-il besoin d'être clarifié ? Allez-vous trouver une meilleure façon de raconter l'histoire ? J'en doute » (via Variety).

Quant à un Retour vers le Futur 4, il n'aurait pas été plus emballé. Qui plus est, la maladie de Parkinson a commencé à apparaitre chez lui à cette époque, et il aurait peut-être refusé d'office. « Je suis sûr que quelqu'un y a pensé (ndlr : à produire Back to the Future Part IV). Mais à cette époque, j'étais déjà aux premiers stades de la maladie de Parkinson. Donc je ne sais pas si j'aurais été en capacité d'accepter un tel projet. Juste après le succès de Retour vers le Futur 3, il y a peut-être eu des conversations à ce sujet. Mais je n'ai jamais été impliqué » a-t-il ajouté.

Crédits : DigitalCiné.

« Rien ne pourra se passer tant que Bob et moi ne sont pas morts »

Par contre pour Christopher Lyod, le génialissime Emmett « Doc » Brown, c'est différent. Il se verrait bien rempiler mais visiblement, pas sans « idée brillante ». Bon, autant dire que c'est mort. « J'adorerais tourner une suite, mais je pense que Bob Zemeckis et le producteur Steven Spielberg ont considéré qu'ils avaient déjà raconté toute l'histoire dans les trois films. Mais si quelqu'un vient avec une idée géniale, qui justifierait un quatrième épisode, ça pourrait se faire ».

Un acteur partant sur deux, mais du côté du réalisateur et du scénariste, c'est un non ferme. À plusieurs reprises, Robert Zemeckis a écarté un retour cinématographique. De son vivant et de celui de son collaborateur, il n'y aura rien.

Je vais vous dire pourquoi. D'abord, trois films c'est déjà bien. C'est un bon chiffre trois. Puis cela serait assez difficile de retrouver la magie et l'énergie qui était la nôtre quand on a fait ces films dans les années 80. En plus toute l'équipe a bien changé. On a tous vieilli depuis. Et les acteurs ne ressembleraient plus aux personnages du film. Je pense qu'il faut s'en tenir à la trilogie et la laisser dans l'état même s'il y a toujours un public qui nous réclame parfois un 4e. Mais si on le faisait, je ne crois pas que l'on serait heureux avec le résultat. Non, c’est fini ! Les acteurs sont trop vieux ! Et faire un remake, ou un reboot, non je n’y crois pas, à quoi cela servirait ? J’aime l’idée qu’un film soit aussi le témoignage de son époque. D’un point de vue artistique, ça n’a pour moi aucun intérêt de refaire un truc existant déjà, ce serait comme reproduire un tableau.... Rien ne pourra se passer tant que Bob et moi ne sont pas morts. Après, je suis sûr qu'ils se jetteront dessus. Via Filmsactu.

Cependant, comme il le dit si bien, lorsque Robert Zemeckis et Bob Gales décèderont, Hollywood n'hésitera sûrement pas à se jeter sur Retour vers le Futur. Il faut croiser les doigts pour que la propriété intellectuelle soit protégée par les enfants des créateurs, s'ils en ont, ou une tierce personne de confiance...