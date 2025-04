On mange bien en ce moment sur les plateformes de SVOD ! Le début d'année 2025 s'est déjà révélé plus que savoureux, que ce soit sur Prime Video, Disney+ ou encore HBO Max. De son côté, Netflix ne démérite pas non plus ! Plus encore, on sait maintenant que du très lourd reviendra prochainement. Une des séries phénomènes de 2024 vient de confirmer son retour dans le catalogue de néné pour cette année pour un saison 2 qui va envoyer !

Le retour d'une série qui a cartonné sur Netflix

Avec l'essor du manga, les plateformes de SVOD ont bien compris qu'elles avaient une carte à jouer sur le marché des animes. Certaines se sont spécialisées en la matière, comme Crunchyroll ou ADN, mais les généralistes ne veulent pas louper le coche non plus. Dans ce domaine, on peut dire que Netflix a montré la voix aux autres et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

De fait, Netflix marque un grand coup en s'offrant la diffusion d'adaptations hyper attendues. Nous vous parlions de Sakamoto Days il y a peu, mais une autre série a crevé l'écran dernièrement. Il s'agit de DanDaDan, l'anime fantastique tiré du manga de Yukinobu Tatsu. Après une saison 1 qui a fait des audiences dingues à l'automne dernier, la bonne nouvelle se confirme : la saison 2 arrivera sur la plateforme de SVOD en juillet 2025 !

DanDaDan, c'est l'histoire d'un passionné d'ésotérisme qui rencontre une fille captivée par les extraterrestres. Sauf qu'aucun des deux ne prend vraiment au sérieux le domaine de prédilection de l'autre... Jusqu'à ce qu'un événement les mette devant le fait accompli : fantômes et aliens vont bien leur mener la vie dure ! Contre toute attente, ils vont donc lier une amitié sans pareille pour faire face à une menace inattendue.

Le studio Science Saru nous livrera cette année la suite des aventures de Ken et Momo sur Netflix et Crunchyroll. Pour le moment, aucun détail supplémentaire n'a été donné. Toutefois, la saison 2 de DanDaDan devrait reprendre la trame du manga là où la première s'est arrêtée, soit à partir du chapitre 34. Ainsi, nous découvrirons la suite de l'arc intense de la Maison Hantée.