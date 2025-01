Un nouveau phénomène a éclaté sur les plateformes de SVOD en 2024 ! Que ce soit sur Netflix, ADN ou Crunchyroll, DanDaDan a fait un véritable carton. Les internautes ont eu de cesse de commenter la sortie de chaque nouvel épisode sur les réseaux sociaux, ou encore de comparer la VF. Comme la saison 1 est passée super vite, nul doute que le manga papier se sera attiré tout un tas de nouveaux lecteurs. Cependant, une mauvaise nouvelle vient de tomber pour eux…

Disparition surnaturelle de DanDaDan

En avril 2021, une nouvelle série, DanDaDan, a fait son apparition sur la plateforme Shonen Jump Plus. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que le manga de Yukinobu Tatsu ne devienne un carton. Les différents classements le classent dans leur top 10 dès leur sortie tandis que les lecteurs se sont jetés dessus ! Rien qu'en juillet 2021, on dénombrait déjà plus de 22 millions de lectures.

Dès lors, chaque nouveau chapitre de DanDaDan est un événement pour sa communauté. Cependant, les lectrices et lecteurs ont eu une surprise au moment d'aller retrouver le chapitre 182, paru hier. De fait, les plateformes de lecture, comme Shonen Jump Plus ou Manga Plus affiche un temps d'attente bien plus long que d'ordinaire. Au lieu de retrouver la suite la semaine prochaine, il faudra patienter jusqu'au lundi 24 février 2025 pour découvrir le chapitre 183, soit un mois entier.

Capture d'écran de Manga Plus en date du 21 janvier 2025. © Gameblog

Les pauses sont monnaie courante dans le monde du manga. Rien qu'en ce moment, on peut citer Dragon Ball Super en exemple. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que DanDaDan en connaît une. L'été dernier, Momo et Ken, nos jeunes amateurs d'ésotérisme et d'extraterrestres, avaient déjà pris quelques vacances. Même si la surprise de l'annonce peut être décevante, les lectrices et lecteurs devraient avoir confiance dans ce temps qui saura certainement être mis à profit pour le meilleur. Et s'ils n'ont toujours pas vu la saison 1, ils peuvent la retrouver sur les différentes plateformes en attendant la saison 2 en juillet 2025.