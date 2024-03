Netflix a plus d'un tour dans son sac et a confirmé la sortie d'une nouvelle adaptation dès cette année. Une oeuvre d'ores et déjà attendue avec impatience par les fans de l'original.

Toutes les nouveautés Netflix de 2024 n'ont pas encore été annoncés et / ou révélées. Une multitude de films et séries importants vont ainsi venir accroître le line-up en cours, avec des grands noms comme Le Flic de Beverly Hills 4. La plateforme investit également beaucoup dans les programmes sud-coréens ou japonais, et a réaffirmé sa volonté de pousser toujours davantage ces productions à l'avenir. Cela explique l'annonce du film Nicky Larson en live-action, mais d'autres choses sont déjà prévues au calendrier.

Ce gros succès annoncé pour les nouveautés Netflix d'octobre 2024

L'année dernière, Netflix a dressé une feuille de route globale pour les films, séries, docs et émissions exclusifs à venir en 2024. Une liste non exhaustive, pourtant déjà solide, et qui s'améliore au fil des semaines. Évidemment, on ne pourra évaluer les programmes qu'à leur sortie, mais sur le papier, les abonnés ne vont en tout cas pas manquer de contenus. Il y a quelques heures, le service de SVOD a surpris ces derniers avec une très belle annonce : l'arrivée de la série culte GTO dès le 1er avril 2024. Un anime qui en appelle à un autre puisque la firme a fait savoir que l'adaptation de Dan Da Dan sera disponible en octobre 2024 sur Netflix.

« Esprits. Extraterrestres. Gros gros problèmes. DAN DA DAN, adapté du manga phénomène et animé par Science Saru (Devilman Crybaby), en octobre » annonce Netflix (via X). Dan Da Dan, c'est quoi ? Comme mentionné par la firme au N rouge, il s'agit d'un manga phénomène qui a rencontré un beau succès critique et commercial au Japon, mais également dans l'hexagone.

Cette adaptation animée reprend l'histoire de l'oeuvre papier et suit deux lycéens avec des croyances différentes : l'un est persuadé que les fantômes existent, tandis que pour l'autre, ce sont les extraterrestres. Mais le hic, c'est que les deux amis n'acceptent pas leur conviction respective et vont tenter de se prouver qu'ils ont chacun tort. « Momo se retrouve dans un hôpital où des créatures de l’espace sont censées se trouver et Ken dans un tunnel hanté. C’est le début d’une romance survoltée où l’occulte, le paranormal et le surnaturel se bousculent dans un chaos haletant ! » (via Crunchyroll). Dan Da Dan débarque sur Netflix, mais également sur d'autres services connus des fans de japanimation.

L'anime Dan Da Dan arrive aussi sur Crunchyroll et ADN... en VF !

L'anime Dan Da Dan sera donc disponible sur Netflix en octobre 2024. Mais attention, il ne s'agit pas d'une production originale et de ce fait d'une exclusivité. L'adaptation sera diffusée en simultané sur Crunchyroll et ADN. En revanche, Animation Digital Network pourrait avoir un avantage pour les amateurs de VF. La plateforme a annoncé qu'elle proposera sa propre version française, et que d'autres choses sont aussi dans les cartons. Une exclu sur la VF ? Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a pas plus de détail. On ne sait pas si celle-ci sera ou non offerte sur Netflix et Crunchyroll, ou si ces services feront leur propre tambouille. Réponse dans quelques mois...