Netflix dévoile une première bande-annonce et la date de sortie pour la saison 2 d'une série adaptée d'une oeuvre cultissime. Et ça arrive très prochainement (pour de vrai).

D'ici ce week-end, vous pourrez vous poser devant Spider-Man No Way Home et Terminator Dark Fate sur Netflix. Ce sont deux des principales sorties de la semaine avec Carry-On. Une création originale aux faux airs de Die Hard 2. D'autres choses sont attendues jusqu'à la fin du mois et notamment l'immense claque Oppenheimer. Voilà pour un aperçu du mois en cours, mais le service vient de lever le voile sur la suite de cette série appréciée. Si vous aimez les histoires de vampires, ça devrait peut-être vous plaire.

Netflix ne devrait pas manquer de séries en 2025 entre Stranger Things Saison 5, Mercredi Saison 2 et toutes les autres que la plateforme prévoit de diffuser courant de l'année prochaine. Une année qui fera encore et toujours la part belle aux séries d'animations avec, entre autres, la saison 2 de Castlevania Nocturne. Malgré des avis partagés, la saison 1 a obtenu un score de 7,4/10 sur IMDb. La preuve que la série est appréciée par une partie du public, ce qui a conduit Netflix a donc commandé de nouveaux épisodes.

« Le légendaire Alucard, Richter Belmont et sa bande de chasseurs de vampires sont pris dans une course contre la montre effrénée. Erzsebet Bathory, la Messie des Vampires qui semble déjà invincible, veut aussi récupérer les pouvoirs de la déesse Sekhmet pour avoir le loisir de plonger le monde dans la terreur de ténèbres infinies » révèle Netflix. Castlevania Nocturne est une adaptation libre de plusieurs jeux de la saga dont Symphony of the Night. Une série animée qui fait suite à la précédente disponible sur la plateforme SVOD.

La suite de cette série d'une licence archi culte arrive très bientôt sur Netflix. On a d'ailleurs une date de sortie le premier trailer sublime : le 16 janvier 2025. « Castlevania est une icône planétaire depuis 30 ans. WOW et Frederator sont honorés d'avoir le privilège de lui donner vie sous la forme d'une série de divertissement qui poursuivra son histoire pour les années à venir » a déclaré Fred Seibert, directeur de la création chez WOW Unlimited Media. Pour la saison 2 de Castlevania Nocturne, Netflix a doublé la mise en commandant 8 épisodes. Soit le double de la première saison 1. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui ont apprécié les débuts de cet anime.

Source : Netflix France.