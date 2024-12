Pour cette fin d’année 2024, Netflix met les petits plats dans les grands. Le géant de la SVOD a une liste longue comme le bras de nouveautés. Dans cette flopée de films et séries, on retrouvera de vrais monuments du cinéma, plus ou moins récents, mais aussi de gros blockbusters ou des films tout simplement très appréciés, là où du côté des séries, c’est l’un des plus gros succès de la plateforme (si ce n’est le plus gros d’ailleurs) qui rempilera pour une nouvelle saison hautement attendue. Mais cette semaine, c’est surtout les films qui seront à l’honneur, avec deux très gros blockbusters.

Tous les films Netflix de la semaine du 9/12 au 15/12

On arrache le pansement tout de suite, non, Oppenheimer ce n’est pas cette semaine. Le film événement n’arrivera que la semaine prochaine sur Netflix et en attendant, on a tout de même le droit à plusieurs blockbusters. Le MCU s’invite une fois encore hors des barrières de Disney+ avec le dernier film Spider-Man No Way Home dans lequel tous les univers du tisseur se chevauchent dans l’un des meilleurs films Marvel de ces dernières années. Entre casting 5 étoiles et rêve de fans, le film assure le spectacle du début à la fin. Autre énorme licence de science-fiction cette fois, Terminator débarque aussi cette semaine avec Dark Fate. Dernier film de la prolifique franchise, Terminator Dark Fate signe le grand retour de Linda Hamilton dans son rôle de la badass et cultissime Sarah Connor. Un divertissement sympa à défaut d’être transcendant. On retrouvera également une adaptation de Rémi, sans famille et bien entendu des films de Noël comme Première Étoile et sa suite tout deux dispo en même temps sur Netflix.

9/12 Rémi, sans famille



10/12 Jamie Foxx What Had Happened Was - stand-up



12/12 Première Étoile Deuxième Étoile



13/12 Carry-On Disaster Holiday



15/12 Spider-Man : No Way Home Terminator : Dark Fate



Toutes les séries de la semaine du 9/12 au 15/12

Du côté des séries, là aussi le second événement de la fin d’année, ce n’est pas pour tout de suite. Après l’explosion d’Arcane, Netflix remettra le couvert avec la saison 2 de Squid Game dès le 26 décembre. Double ration de série culte pour cette fin 2024. Mais avant ça, le géant de la SVOD nous sert plusieurs autres programmes. Cette semaine, c’est plutôt calme avec un documentaire autour du rugby qui nous présentera les coulisses de la discipline en Corée du Sud, et Polo qui fera la même chose en nous dévoilant les dessous du… polo. Enfin, cette semaine sur Netflix marque l’arrivée de la série Cent ans de solitude - partie 1, l’adaptation du roman éponyme, considéré comme un véritable chef-d'œuvre de la littérature et également jugé inadaptable jusqu’ici. On y suit 6 générations d’une famille maudite suite à la relation incestueuse du patriarche de la famille avec sa cousine. En découle un pêle-mêle de personnages étalé sur plusieurs générations, un zeste de surnaturel et une atmosphère atypique au possible. A surveiller.