Entre The Last of Us, Cyberpunk Edgerunners ou encore Arcane, on peut dire que les jeux vidéo ont le droit à de belles adaptations en série. C'est notamment le cas de Castlevania. La franchise iconique s'est offert une adaptation en série animée sur la plateforme Netflix. Et elle a rencontré un tel succès que 4 saisons ont pu voir le jour. Seulement voilà, toutes les bonnes choses ont une fin et il n'y a pas eu de suite. Du moins, c'est ce qu'on pensait jusqu'à l'annonce de Nocturne, un spin-off se concentrant sur un certain personnage de la licence. Jusqu'ici, seul un teaser avait été dévoilé. Mais il y a peu, nous avons enfin pu savourer un premier trailer.

Netflix adore Castlevania, c'est acté

Une animation de haute qualité, des personnages marquants, une histoire prenante, voilà quelques ingrédients de la série Castlevania. Pour ce spin-off, changement d'ambiance puisque nous suivons maintenant les aventures de Richter Belmont. Les fans auront reconnu l'un des tueurs de vampires les plus célèbres de la franchise née en 1986. Nocturne nous emmène donc à ses côtés en France, alors que la Révolution française fait rage. Le récit, qui prend place bien longtemps après les événements de l'autre série Netflix, s'annonce sanglant. D'ailleurs, une bande-annonce est sortie pour nous donner l'eau à la bouche.

Ce spin-off est en vérité une sorte d'adaptation des jeux vidéo Castlevania Symphony of the Night et Rondo of Blood. On y verra Belmont affronter une aristocratie qui fricote avec un vampire aux intentions plus que douteuses. Les combats s'annoncent savoureux, à l'image de l'intrigue qui reviendra sur le passé du protagoniste. Pour rappel, il sera possible de regarder la série le 28 septembre prochain sur Netflix.

Dans une partie reculée de l'ouest de la France, l'aristocratie contre-révolutionnaire a forgé une alliance avec un terrifiant Messie vampire, qui promet de "manger le soleil" et de libérer une armée de vampires et de créatures nocturnes pour écraser la révolution et asservir l'humanité

Des adaptations à ne plus savoir quoi en faire

Netflix, c'est un peu le spécialiste des adaptations de jeu vidéo en série. L'un des exemples les plus parlants, c'est sans doute Arcane, qui nous conte l'histoire de plusieurs personnages issus de League of Legends. Mais les férus de manga et d'anime ne sont pas en reste, puisque One Piece a été adapté en live action. Le succès fut au rendez-vous, ce qui va sûrement motiver la plateforme de SVOD à continuer sur cette voie. Reste à savoir si Castlevania : Nocturne marquera la fin des adaptations de cette licence en série. On espère que ce ne sera pas le cas.