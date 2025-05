Si vous ne travaillez pas en ce jour férié, vous aurez de quoi vous occuper sur les plateformes de SVOD. Que ce soit sur Max, Prime Video ou Disney+, les catalogues ont pris soin de s'enrichir. N'oublions pas d'ailleurs Netflix, qui n'est jamais en reste quand il s'agit de nouveauté. Ça tome bien, car une série très appréciée marque son grand retour aujourd'hui. Découvrez sans attendre une nouvelle saison du tonnerre.

C'est la fin pour cette série divine de Netflix

Décidément, les dernières semaines sont placées sous le signe du dénouement. Fin avril, You dévoilait son dernier chapitre, tandis que Squid Game vient de révéler le teaser pour sa saison finale. Mais, aujourd'hui, c'est au tour de Blood of Zeus de briller. La série d'animation de Charley Parlapanides et Vlas Parlapanides touche enfin a sa fin avec une troisième et ultime saison.

Après deux premiers chapitres unanimement salués par la critique, il est temps pour les héros grecs de jouer l'acte final sur Netflix. Pour l'occasion, un nouvel antagoniste s'élève en la personne de Cronus, le Titan et père des dieux eux-mêmes. Heron saura-t-il se relever après la conclusion de la saison 2 pour venir à bout de cette menace fatale ?

Derek Phillips — bien connu des joueuses et joueurs pour avoir prêté sa voix à Mark Jefferson dans Life is Strange et Jerry dans The Last of Us 2 — devrait en tout cas de nouveau prêter sa voix au demi-dieu en version anglaise. Face à lui se dressera Alfred Molina, le fameux Dr Octopus dans le Spider-Man 2, dans le rôle de Cronus. C'est donc bien un combat de titans qui se prépare pour ce dernier chapitre de Blood of Zeus sur Netflix.

Notons enfin que Powerhouse Animation est de retour pour animer la saison 3 de Blood of Zeus, toujours en partenariat avec les Sud-Coréens de Mua Film et Hanho Heung-Up. Bien que Netflix ait mis un coup de frein à la branche dédiée il y a quelques années, la plateforme fait toujours confiance au studio à qui nous devons également les dessins animés Tomb Raider et Castlevania. À vous de découvrir le résultat dès maintenant sur la plateforme de SVOD.