Pour vous remercier de ses excellents résultats financiers, Netflix s'attaque encore une fois à votre portefeuille et va vous faire payer la facture. Et ce dès aujourd'hui.

La période où Netflix a vu son nombre d'abonnés fondre comme neige au soleil paraît très loin. À la fin 2024, la plateforme de streaming vidéo a attiré plus de 19 millions de nouveaux clients, qui s'ajoutent au reste pour donner un total de 301,6 millions. La firme au N rouge ne fait ainsi qu'une bouchée de la concurrence. Lors de l'annonce de ses résultats financiers dans la nuit (pour nous), la société a déjoué les pronostics des analystes mais également ses propres prévisions, avec un chiffre d'affaires s'élevant à 10,54 milliards de dollars au premier trimestre 2025. Soit une très nette hausse de 12,5% par rapport à l'année précédente.

Netflix est en très bonne santé, mais vous allez payer plus cher

Tous ces beaux résultats ont rendu heureux Ted Sarandos, le co-directeur de Netflix, mais également la Bourse de Wall Street qui a fait grimper le titre de 3%. Et tout cela s'explique par une (légère) augmentation des revenus dégagés par les abonnements, les publicités et au calendrier des dépenses selon le dirigeant du service SVOD. Normalement, quand tout va bien, il ne devrait pas y avoir de mauvaise nouvelle... et pourtant ! Netflix fait une annonce qui va faire mal à votre portefeuille...

Vous trouvez que votre abonnement est trop cher après les différentes hausses successives ? Vous allez voir rouge car Netflix augmente encore ses prix en France et les abonnés sont en colère. « Pour ma part, ce sera la fin de N à la maison »; « C'est déjà trop cher »; « Ils se gavent mais c'est jamais assez ». Le site français est d'ailleurs déjà à jour avec les nouveaux tarifs applicables sur les trois abonnements. On rappelle en effet que l'offre Essentiel a définitivement été abandonnée l'année dernière.

Alors ça donne quoi cette hausse des prix Netflix d'avril 2025 ? Eh bien on a des augmentations qui montent jusqu'à 2€ pour des tarifs qui vont désormais de 7,99€ par mois à 21,99€ par mois. Une facture salée qui risque peut-être d'être celle de trop pour certains abonnés.

L'abonnement Standard avec pub passe de 5,99€ à 7,99€ par mois

passe de Offre Standard sans pub passe de 13,49€ à 14,99€ par mois

passe de L'abonnement Netflix Premium passe de 19,99€ à 21,99€ par mois

L'augmentation de prix de la fin 2024 aux États-Unis se répercute donc en ce mois d'avril 2025 en France. Pour se rattraper et empêcher une fuite d'abonnés, Netflix mise toujours sur ses nouveautés films et séries comme Black Mirror Saison 7, Love, Death and Robots Saison 4 et bien d'autres contenus pour faire passer la pilule.

