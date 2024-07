Si vous êtes en vacances, cette nouvelle risque bien de changer le goût de vos prochains cocktails. En rentrant chez vous, vous aurez la désagréable surprise de constater que Netflix va encore bouleverser ses abonnements et c’est vous qui allez en payer le prix. Si vous êtes concerné par ce gros changement, il va falloir faire un choix et peut-être même payer encore plus.

Netflix continue sa politique agressive avec ses abonnements

C’est la guerre de territoire chez les plateformes SVOD, tout le monde fait la course aux abonnés. L’idée étant de se rentabiliser puisque, si la proposition d’avoir accès à des centaines de films et séries pour un prix mensuel modique est ultra alléchante, c’est difficile à rentabiliser pour les professionnels. En ce sens, Netflix a été l’un des premiers à changer ses offres tout en lançant une véritable chasse au partage de compte. Il sera suivi de près par la concurrence d’ailleurs, notamment Disney+ qui n’a pas encore fini de déployer ses nouvelles mesures.

Netflix n’a pas fini non plus d’ailleurs, et ce sont bientôt les utilisateurs français qui vont en faire les frais. Lors d’une lettre à ses investisseurs, Netflix a confirmé la mise à mort de l’offre Essential, celle-là même qui permettait de profiter de Netflix sans pub pour 10,90€. Pour les nouveaux abonnés, celle-ci n’était même plus disponible depuis un moment. En revanche, les utilisateurs qui étaient abonnés bien avant le changement de cap de Netflix pouvaient toujours en profiter. Mais ça, c’est bientôt fini.

Le " Tudum " sonne tout de suite comme un glas...

Des pubs ou une augmentation de prix, choisissez !

Netflix explique sa décision par une croissance positive de son offre avec pub à 5,99€ qui représente près de 45% de ses marchés publicitaires.

« Un peu plus de 18 mois après le lancement, nous continuons à développer notre offre publicitaire, qui représente désormais plus de 45 % de toutes les inscriptions sur nos marchés publicitaires. Sa proposition attractive - associée à la suppression progressive de notre plan de base au Royaume-Uni et au Canada, que nous allons maintenant lancer aux États-Unis et en France - a augmenté notre base de membres avec publicité de 34 % au deuxième trimestre », déclare Netflix dans sa lettre.

C’est donc acté, la formule Essential va disparaître pour de bon. Pas de surprise cela dit, puisque cette décision radicale était prévue de longue date. Depuis 2023, elle n’est même plus proposée aux nouveaux arrivants.

Toutefois, pour les actuels abonnés à l’offre, un choix s’impose. Opter pour la formule avec pub à 5,99€, ou reprendre une offre sans pub presque équivalente en payant un surplus de 2,5€. Une augmentation qui ne va pas être au goût de tous, mais qui risque d’être un passage obligatoire.

La suppression de l’offre Essential est actuellement en cours. Certains abonnés ont déjà été notifiés du changement depuis mi-juillet et ça continue. Elle devrait totalement disparaître dans les prochaines semaines.

A terme en France, il ne restera donc plus que trois abonnements Netflix :

Avec Pub à 5,99€ - Full HD (1080p), 2 écrans, publicités régulières.

- Full HD (1080p), 2 écrans, publicités régulières. Standard à 13,49€ - Full HD (1080p), 2 écrans, sans pub, possibilité d’ajouter 1 abonné.

- Full HD (1080p), 2 écrans, sans pub, possibilité d’ajouter 1 abonné. Premium à 19,99€ - Ultra HD (4K), 4 écrans, sans pub, possibilité d’ajouter 2 abonnés.

Source : Netflix