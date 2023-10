Toudum ! Netflix a fait une annonce imprévue qui va mettre en colère les abonnés actuels et les futurs. Et le double effet kiss cool, c'est que c'est déjà en application.

Depuis plusieurs mois, on ne peut pas dire que Netflix ne chouchoute pas des abonnés. Les nouveautés du catalogue sont conséquentes, qu'elles soient véritablement inédites ou anciennes, et les sélections sont très solides. Était-ce pour mieux faire passer la pilule de la très mauvaise nouvelle qui vient d'arriver ? Attention, ça va piquer !

Netflix a une très mauvaise nouvelle pour les abonnés

Ces dernières semaines, Netflix a repensé ses offres afin d'être rentable. La plateforme a mis en place un abonnement avec pub à 5,99€. Après un démarrage catastrophique, il semblerait que la formule ait convaincu un peu plus de monde, surtout en France. Les dernières hausses de tarifs et la fin du partage de compte ont peut-être incité certains à changer. Et malheureusement, le portefeuille des abonnés va encore être sollicité et pas qu'un peu !

Pour la cinquième fois, Netflix augmente ses tarifs et ça va faire très mal puisque l'offre Premium atteint presque la barre fatidique des 20 ans. Mais selon la firme au N rouge, elle peut se permettre de vous solliciter davantage financièrement. « Bien que nous ayons observé une pause dans l'augmentation des prix lors de la mise en place du partage de compte payant, notre approche demeure la même. Avoir une gamme de tarifs et des plans pour répondre à un large éventail de besoins. Tandis que nous apportons plus de valeur à nos abonnés, nous leur demandons de temps à autre de payer un peu plus ».

La nouvelle augmentation des prix Netflix se ressent clairement, même si elle ne concerne que deux offres sur les quatre proposées. Ainsi l'abonnement Essentiel passe de 8,99€ à 10,99€, et le Premium de 17,99 à 19,99€. Il faudra donc verser 20€, à un centime près, pour regarder et télécharger des films ou séries en 4K HDR sur quatre appareils. Les paliers Standard avec pub et Standard sans publicités ne bougent pas quant à eux.

Crédits : Netflix.

Et de cinq ! La firme au N rouge augmente encore ses prix

Comme le démontre nos capture ci-dessus, Netflix s'est empressé de mettre à jour sa grille tarifaire, y compris en France. Vous savez donc à quoi vous en tenir et surveillez la date de renouvellement de votre abonnement pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Si l'on jette un oeil à l'historique des prix, il y a de quoi faire grise mine. En 2014, les abonnements coûtaient 7,99€, 8,99€ et 11,99€. Aujourd'hui, les tarifs de ces offres s'élèvent à 10,99€, 13,49€ et 19,99€.

La raison ici n'est pas l'inflation, mais la nécessité de Netflix de dégager toujours plus de revenus et d'essayer d'être rentable. Mais le géant de la SVOD justifie aussi cela pour son engagement à créer des contenus que « ses abonnés aimeront ». « En plus de susciter davantage d'engagement en créant des films et des séries que les abonnés aimeront, nous nous focalisons sur l'amélioration de la monétisation. Cela passe par la combinaison du partage de compte payant, l'expansion de notre activité publicitaire et la sophistication croissante de nos prix et de nos offres ».

Jamais cinq sans six ? Malheureusement, ce type de services est voué à constamment augmenter. Au 1er novembre 2023, c'est Disney+ qui fera grimper la facture en forçant ses abonnés à débourser 11,99€ au lieu de 8,99€ pour conserver les mêmes avantages. Et Prime Video ? La dernière hausse remonte à 2022.