En février dernier, nous apprenions que Netflix n'allait pas renouveler The Sandman après sa Saison 2 à venir. La plateforme SVOD partage donc une nouvelle douce-amère sous la forme d'une date de sortie pour le retour de cette série onirique. Mais la marque au N rouge va faire durer le plaisir (ou le supplice, selon les opinions de chacun), avec une diffusion qui se fera en deux temps.

Netflix sème la sortie de l'ultime saison de The Sandman comme du sable

Après seulement deux saisons, The Sandman rejoindra les bras de Morphée et la déjà longue liste des show annulés par Netflix. Selon son argumentaire, cette série qui se concentre uniquement sur Rêve devrait trouver une conclusion satisfaisante à l'issue de cette seconde saison, malgré l'énorme succès de la première. Il se pourrait toutefois qu'elle ait droit à des spin-offs s'intéressant à d'autres personnages de cette adaptation des comics éponymes.

Nous retrouverons donc, en tout cas pour l'instant, la famille des Infinis, ainsi que de nouvelles têtes comme Destin (Adrian Lester), Délire (Esme Creed-Miles) et Destruction (Barry Sloane) pour un dernier tour de piste en 12 épisodes. Cela se fera cependant en deux temps : le Volume 1, soit les six premiers épisodes sortira le 3 juillet sur Netflix, et le second, donc les six épisodes restants, le 24 juillet. Un écart finalement pas si conséquent que pour d'autres séries dont la diffusion était également découpée en deux volumes.

Pour nous aider à patienter, Netflix a annoncé la date de sortie de la Saison 2 de The Sandman via le trailer ci-dessous sur sa chaîne YouTube officielle, qui nous offre donc un petit aperçu de ce qui attend Rêve pour l'ultime portion de son aventure personnelle. Rendez-vous donc à partir du 3 juillet pour en voir la première partie, et trois semaines plus tard pour sa conclusion, malheureusement définitive, avant de retourner dans le monde des songes.

Source : Netflix sur YouTube