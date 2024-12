L'une des séries Netflix les plus attendues de 2025, adaptée d'une licence cultissime et particulièrement en France, se dévoile pour la première fois. C'est magnifique !

Toute les nouveautés Netflix ne sont pas disponibles, mais la firme au N rouge est déjà tournée vers 2025. Après avoir révélé officiellement l'agenda des sorties de janvier 2025, la plateforme nous donne un avant-goût de l'un de ses plus grands projets de l'année prochaine. Un humoriste français très célèbre, qui continue de faire rire des millions de personnes avec les sketchs de son ancienne bande, a remis la main sur un classique de l'hexagone. Ça va donner lieu à une nouvelle série exclusive ultra attendue, tirée d'une licence culte, qui se dévoile enfin. Et c'est canon !

Des premiers extraits prometteurs pour cette série Netflix de 2025

En 2025, Netflix devrait avoir encore de gros programmes pour les abonnés. Dans les sorties qu'on connaît déjà, il y a la nouvelle série d'animation d'Alain Chabat, l'un des leaders de la formation Les Nuls, Astérix & Obélix : Le Combat des Chefs. Vingt ans trois ans après le film Mission Cléopâtre, le réalisateur et comédien a signé avec Netflix pour une adaptation inédite.

Astérix & Obélix : Le Combat des Chefs est une mini-série de cinq épisodes, d'une durée de 30 minutes chacun, coécrite avec l'aide de Benoît Oullion et Pierre-Alain Bloch. Deux auteurs qui ont collaboré avec Chabat sur Mission Cléopâtre ou encore Burger Quizz. Mais l'ex-nul s'est aussi entouré d'autres talents en se rapprochant d'anciens de Dreamworks (Shrek) et Illumination (Super Mario Bros, le film) et du studio AT productions basé à Toulouse.

Cette nouvelle série Astérix & Obélix, qui s'annonce magnifique si l'on se fie aux premiers extraits diffusés par Netflix, s'inspirera toujours de la BD d'Albert Uderzo et notamment d'Astérix aux Jeux Olympiques aux Lauriers de César. Comme le montre le superbe teaser, on aura un style moderne en animation 3D avec onomatopées rappelant ce que l'on peut trouver dans la bande dessinée. « Le dernier village indépendant de la Gaule, la patrie d'Astérix et Obélix, doit sa supériorité face aux Romains à une potion magique, mais lorsque le Druide qui fabrique leur potion perd la mémoire, les villageois sont livrés à eux-mêmes face à la puissance de Rome ». Rendez-vous en 2025 sur Netflix pour visionner cette nouvelle aventure Astérix & Obélix d'Alain Chabat.

