On continue notre récap des sorties de la semaine en SVOD (Netflix, Prime Video, Disney+, Max). Du 1er au 9 février 2025, Disney a fait revenir l'un des plus gros films de l'histoire du cinéma, que l'on doit au cinéaste James Cameron, Avatar 2 : La Voie de l'Eau. Les saisons 1 à 6 de Young Sheldon, le spin-off de Big Bang Theory, 9-1-1 Saison 7 ainsi que la saison 6 de la téléréalité Les Kardashian. Pour cette semaine, la plateforme réserve aussi une énorme surprise qui, à la base, n'était pas dans le bulletin des nouveautés Disney+ de février 2025.

Tous les films Disney+ du 10 au 16 février 2025

Les fans d'Agatha Christie, et du réalisateur Kenneth Branagh (Mort sur le Nil, Le Crime de l'Orient Express...), vont bien manger cette semaine sur Disney+. Mystère à Venise, le dernier film à suspens du cinéaste sorti en 2023, qui est adapté du livre La Fête du potiron, débarque le 14 février 2025 sur le service de streaming vidéo. « Dans la Venise sinistrée de l'après-guerre, la veille de la Toussaint, un terrifiant mystère va marquer le retour d’Hercule Poirot sur le devant de la scène. En exil volontaire dans la Sérénissime, Poirot, désormais à la retraite, assiste à contrecœur à une séance de spiritisme dans un palazzo désaffecté et soi-disant hanté. Lorsqu’un des invités est assassiné, le célèbre détective se retrouve propulsé dans un sinistre monde empli d'ombres et de secrets… ».

Fly, un film documentaire aussi disponible sur Disney+ le 14 février 2025, vous propose un autre genre de frissons avec un long-métrage qui suit trois couples passionnés de base-jump pendant sept ans. Une manière comme une autre de mettre à l'épreuve son amour.

14/02 Mystère à Venise - film à suspens Fly - documentaire



Toutes les séries du 10 au 16 février 2025

Les plus grosses sorties de la semaine Disney+ se trouvent au niveau des séries. La shortcom Bref, qui a été diffusée entre 2011 et 2012, a annoncé son retour surprise avec une nouvelle saison. « Bref., la série qui a révolutionné l’univers audiovisuel français, revient avec une nouvelle saison inédite ». Et la série culte ne revient pas pour faire de la figuration et promet un format plus long, avec 6 épisodes de 30 minutes chacun. « Ce nouveau format permettra d’explorer plus en profondeur les problématiques du personnage de JE (Kyan Khojandi) et les relations complexes avec ceux qui l’entourent, famille, amis, amours, collègues et voisins sans jamais perdre sa narration rythmée et son identité visuelle qui ont fait son succès ».

Bref. 2, qui arrive le 14 février 2025 dans les nouveautés Disney+, verra revenir le casting original avec Baptiste (Baptiste Lecaplain), Marla (Bérengère Krief), Sarah (Alice David), Keyvan (Keyvan Khojandi) et Ben (Mikaël Alhawi). De plus, la distribution est aussi renouvelée avec Laura Felpin, Jean-Paul Rouve, Alexandre Astier, Doria Tillier, mais également des caméos d’Orelsan, Gringe, Jonathan Cohen, Mister V, McFly & Carlito, Freddy Gladieux, Noémie Lvovsky, Bertrand Usclat et plus. Deux jours plus tôt, le 12 février 2025, la série documentaire Territoires inexplorés, avec le chef Gordon Ramsay débarquera sur Disney+.

12/02 Territoires inexplorés - Saison 4 - série documentaire

14/02 Bref. 2 - nouvelle saison de la série culte



Source : Disney Plus France.