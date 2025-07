Le leader de la scène SVOD va encore faire trembler ses concurrents au mois d'août. Face à Prime Video, Disney+ ou Apple TV+, Netflix prévoit du lourd le mois prochain. Au programme : la suite très attendue d'une série qui cartonne, des films qui ont déjà fait leurs preuves et un tas de nouveautés prometteuses.

Les premiers films d'août 2025 sur Netflix

Les nouvelles productions de Netflix vont briller cet été. Alors que le mois de juillet continue d'étaler ses nouveautés, août se prépare déjà à prendre le relai. Dans le lot, d'annonces, nous retiendrons The Thursday Murder Club, un film judiciaire en maison de retraite signé Chris Columbus (Les Goonies, Harry Potter à l'école des Sorciers). On y retrouvera un casting assez impressionnant avec l'ancien 007, Pierce Brosnan, mais aussi l'actrice oscarisée Helen Mirren.

1 er août : My Oxford Year — nouvelle comédie romantique avec Sofia Carson.

13 août : Couic ! — comédie adulte barrée sur un chien qui va vivre une grande aventure avant d'être castré.

28 aout : The Thursday Murder Club — film d'enquête entre retraités avec un casting 5 étoiles. Complètement footus — comédie sportive italienne.



Des séries hyper prometteuses sur Netflix

En matière de série, le mois d'août commencera fort sur Netflix ! En effet, c'est le moment qu'a choisi la plateforme pour diffuser la première partie de la suite de Mercredi. Plus sombre et plus ambitieuse que la précédente, la saison 2 devrait encore être un carton pour la plateforme. D'ailleurs, les habitués du catalogue seront certainement intéressés par la série Deux tombes à la fin du mois. Ce nouveau thriller mettra notamment en scène l'acteur Álvaro Morte, qui incarnait le fameux Professeur de La Casa de Papel. Et ce n'est là qu'un premier aperçu de tout ce qui vous attendra dans les semaines à venir !

6 août : Mercredi | saison 2, partie 1 — la suite du nouveau succès de la Famille Addams.

19 août : She the People | partie 2 — sitcom américaine sur une gouverneure entre deux communautés.

21 août : Hostage — mini-série sous forme de thriller politique.

22 août : Long Story Short — nouvelle comédie animée du créateur de BoJack Horseman.

27 août : America's Team : Une affaire de Cowboys — série documentaire sur la NFL.

28 août : Ma vie avec les Walter Boys | saison 2 — suite du teen drama adapté du roman d'Ali Novak.

29 août : Les Mystères de Barbie : À la poursuite du cheval perdu | saison 2 — série d'animation jeunesse où les héroïnes mènent l'enquête à travers l'Europe. Deux tombes — nouveau thriller espagnol avec le Professeur de La Casa de Papel en vedette.