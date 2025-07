L'été va être affreusement bouillant ! Alors que les plateformes de SVOD ont déjà annoncé de belles nouveautés pour juillet, que ce soit sur Disney+, Prime Video ou même HBO Max, Netflix sort une grosse cartouche pour le mois d'aout. Ça y est, on est officiellement sur la dernière ligne droite pour la saison 2 de Mercredi, la preuve avec le nouveau trailer.

Un nouveau trailer à un mois de la saison 2 de Mercredi

Netflix n'hésite pas à puiser dans les licences cultes pour ses productions-maison, et généralement ça marche. Preuve encore avec la série Mercredi, dont la première saison a su rassembler le public en masse à l'automne 2022. Il faut dire en même temps qu'elle a le mérite de compter le nom prestigieux de Tim Burton (Edward aux mains d'Argent, Beetlejuice) parmi ses réalisateurs, en plus de James Marshall et Gandja Monteiro. Le maître du gothique loufoque a tout de suite donné confiance en ce projet.

Dès lors, la saison 2 de Mercredi fait partie des suites les plus attendues de Netflix. Décrite comme plus sombre, elle promet déjà de faire frissonner de plaisir tout un public de fans largement convaincu par la prestation de Jenna Ortega dans le rôle-titre. Elle sera d'ailleurs accompagnée là aussi de noms réputés pour cette nouvelle rentée à l'académie de Nevermore. L'actrice et chanteuse Lady Gaga a par exemple été annoncée dans un rôle tenu secret, tandis que Haley Joel Osment (Sixième Sens, AI Intelligence artificielle) tiendra celui du Scalper, un terrible tueur en série qui en fera voir de toutes les couleurs à l'héroïne.

Pour mettre encore davantage l'eau à la bouche des fans, Netflix dévoile donc un grand trailer en amont de la première partie de la saison 2, prévue pour le 6 août 2025. On y découvre une Mercredi tourmentée, qui fera tout pour sauver son amie Enid d'un destin qu'étonnamment, elle veut à tout prix lui éviter. Mais, sur son chemin, elle va rencontrer de nouveaux obstacles...