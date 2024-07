Netflix annonce déjà une grande nouvelle pour les fans de cette série adorée. L'un des plus gros cartons de la plateforme va bien revenir et le prouve en vidéo.

Les sorties Netflix de la semaine vont arriver à partir de ce mercredi 24 juillet 2024. Dans le lot des nouveautés, on relève l'ajout de l'excellent The Suicide Squad de James Gunn, à ne pas confondre avec le film de 2016. Pour les abonnés en manque de teen drama, la série espagnole Elite s'apprête à faire ses adieux avec l'ultime saison 8. Tout l'inverse d'un autre show extrêmement populaire du service qui ne fait que commencer.

Netflix annonce officiellement le retour d'une série très populaire

Netflix ne recule devant rien pour garder ses abonnés. Même si la firme au N rouge a déjà annoncé vouloir faire des changements dans son pipeline de productions, les nouvelles sorties de films, séries ou documentaires originaux sont très fréquentes. Un peu plus tôt ce mois-ci, la plateforme de streaming vidéo a permis à Eddy Murphy de reprendre l'un de ses rôles cultes dans Le Flic de Beverly Hills 4. Il y a quelques semaines, les abonnés au service de SVOD ont également pu faire chauffer du pop-corn pour découvrir la suite de la série La Chronique des Bridgerton.

Un show TV basé sur la saga littéraire de Julia Quinn qui est un immense carton. C'est bien simple, c'est l'un des plus gros succès de tous les temps sur Netflix. Elle figure parmi les séries anglophones les plus visionnées depuis le lancement de la plateforme de streaming vidéo. Rien que la saison 3, qui est disponible en deux parties, a intégré le top 10 historique avec plus de 90 millions de vues en quelques semaines.

Et ce n'est pas l'unique record étant donné qu'elle apparait trois fois dans le top 10 Netflix des séries anglophones les plus visionnées. Désormais, les téléspectateurs sont dans l'attente de la suite. Vous pouvez souffler, Netflix vient d'annoncer officiellement la production de La Chronique des Bridgerton saison 4. Mais la société ne s'est pas contentée que de cela.

Une bande annonce pour La Chronique des Bridgerton saison 4

Si la showrunneuse Jess Brownell a gardé l'intrigue secrète jusqu'à maintenant, on peut désormais voir que Benedict Bridgerton sera bien le personnage principal de la saison 4 de La Chronique des Bridgerton. C'était suggéré précédemment, mais c'est maintenant une certitude. Dans la bande-annonce ci-dessous, Netflix promet que ce sera disponible « prochainement ». Cependant, attention à la déception, car la diffusion ne pourrait avoir lieu qu'en 2026. « Nous nous efforçons de diffuser les saisons plus rapidement, mais il faut huit mois pour les tourner, les monter et réaliser les doublages dans toutes les langues. L'écriture prend aussi beaucoup de temps, donc nous avons un rythme de deux ans. Nous essayons d'accélerer mais c'est à peu près ça » a déclaré la showrunneuse de la série Netflix auprès de The Hollywood Reporter.