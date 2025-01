Depuis quelques jours, Netflix accélère grandement sa communication autour de ses prochaines séries. On a notamment eu le droit à un aperçu de la très attendue saison 2 de Mercredi qui est toujours prévue pour cette année. Signe que tout va bien. Et s’il y a bien une autre série d’hyper attendue cette année, c’est Stranger Things. La saison 5 arrive aussi à grands pas et a profité de ces derniers jours pour se montrer et faire un peu de teasing dans la foulée en nous promettant encore des folies.

La saison 5 de Stranger Things fait encore monter la sauce

La saison 4 de Stranger Things s'est terminée sur un final insoutenable. Les jeunes étaient dans une situation critique, au même titre que toute leur ville d’ailleurs. La menace est plus que jamais imminente et la prochaine saison s’annonce d’ores et déjà épique. À chaque prise de parole, c’est la même sérénade de toute façon. On nous promet de l’épique, du grand spectacle, des émotions intenses… la dernière en date nous vient des frères Duffer, derrière la série, qui nous informent avoir enregistré près de 650 heures de rushs.

« Nous avons filmé plus de 650 h d'images. Il est donc inutile de préciser qu'il s'agit de notre saison la plus importante et la plus ambitieuse à ce jour » affirment-ils. Peu fiers, ils affirment qu’ils pourraient monter au moins huit blockbusters tellement c’est excellent et tellement on va en prendre plein la tronche. Oui bon, on a bien compris que c’était un poil excessif, mais on se doute que la saison 5 de Stranger Things va mettre le paquet. Pour le moment, on n’a toujours aucune date de sortie pour cette saison 5 de Stranger Things, si ce n’est qu’elle arrivera cette année, et peut-être même en plusieurs parties. La série nous offre au passage quelques images, dont une affiche sur laquelle on voit Jane “Eleven” Hopper, visiblement recherchée.

À vos théories !