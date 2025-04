Après une longue période de développement marquée par plusieurs changements de réalisateurs et de scénaristes et un florilège de bandes annonces, le film Minecraft sort enfin demain, exclusivement en salles. Fort d'un casting solide composé notamment de Jack Black, Jason Momoa (Game of Thrones), Emma Myers (Mercredi), Danielle Brooks (Orange is the New Black) ou encore Matt Berry (Fallout). Les trailers laissaient de leur côté présager un certain respect du matériau original, dans une comédie d'aventure bien déjantée. Malheureusement, si l'on en croit les premières critiques à son sujet, le résultat ne serait finalement pas à la hauteur de ses cubiques promesses.

Le film Minecraft ne casse pas des briques auprès de la critique...

Ces derniers temps, les films ou séries d'adaptation de grandes licences du jeu vidéo semblaient avoir trouvé la formule payante pour cartonner. Côté films, nous avons notamment eu de bons exemples en la matière avec Mario et la trilogie Sonic. Même constat niveau séries avec d'énormes succès tels que Arcane, Fallout ou The Last of Us. D'autres adaptations s'en sont cependant beaucoup moins bien sorti, comme le film Borderlands, qui a connu un bide colossal. Malheureusement, le film Minecraft semble plutôt se trouver entre les deux, d'après les premières critiques à son attention.

Sur Rotten Tomatoes, il affiche ainsi, à l'heure où nous écrivons ces lignes, un score de 53%, avec 51 avis (contre 10% pour le film Borderlands, avec 165 critiques, rappelons-le). On remarque par ailleurs de grands écarts dans les critiques disponibles. Certaines vendent le film Minecraft comme « un nouvel échec retentissant des adaptations modernes de jeux vidéo » ou comme « détruisant l'esprit du jeu original ». D'autres sont plus mesurées en disant que le film est globalement « creux et peu inspiré ». On trouve enfin des critiques plus bienveillantes, parlant d'un film « cas d'école racontant l'épopée d'un héros » ou d'une adaptation « riche en fan-service et en humour ». De nombreuses critiques saluent enfin les superbes performances de Jack Black et Jason Momoa dans leurs rôles respectifs.

Le film Minecraft ne s'annonce en tout cas pas comme le succès planétaire qu'est le jeu original. Les critiques mitigées à son égard suggèrent au contraire que, en fonction du spectateur, on aura plutôt tendance à l'aimer ou à le détester. Rendez-vous donc à partir de demain au cinéma pour voir ce qu'en pense justement le grand public.

Source : Rotten Tomatoes