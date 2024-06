Le film Super Mario Bros. 2 donne enfin des nouvelles, et cela via Shigeru Miyamoto en personne. Vous avez adoré le premier volet ? Alors vous allez avoir de quoi vous réjouir.

Les adaptations de jeux vidéo ont décidément la cote au cinéma ! Alors que le film Uncharted 2 vient de se confirmer, celui tiré de la licence The Legend of Zelda a apparemment été discuté au salon CineEurope. C'est précisément parce ce dernier est en projet qu'on ne s'attendait pas à entendre parler d'un autre héros de Nintendo de sitôt. Pourtant, Shigeru Miyamoto lui-même a pris la parole aujourd'hui pour annoncer une très bonne nouvelle pour Mario, le plombier qui a cartonné au ciné !

Le retour de Mario sur grand écran se précise

Véritable carton au box-office, le film Super Mario Bros. s'est vite hissé comme l'adaptation de jeu vidéo la plus rentable au cinéma. Cela ne pouvait donc que donner des ailes à Nintendo pour d'autres projets du genre. On sait que Link fera lui aussi son entrée sur grand écran, mais fort est à parier que d'autres personnages cultes auront droit à leur long-métrage dans les salles obscures. Toutefois, avant de découvrir les mascottes de Nintendo dans de nouvelles aventures cinématographiques, Mario compte bien revenir.

De fait, on sait qu'un film Super Mario Bros 2 est sur les rails. Mis à l'arrêt durant la grève des scénaristes à Hollywood, on n'en avait pas entendu de nouveau parler depuis. Jusqu'à cette nuit du moins ! De fait, le producteur Shigeru Miyamoto, également co-créateur de la franchise Super Mario, a surpris tout le monde avec un post sur X.com (ex-Twitter) en amont du Nintendo Direct de cet après-midi. Ça y est : le deuxième volet a officiellement une date de sortie !

C'est Miyamoto. Il y aura une diffusion Nintendo Direct ce soir, mais avant cela, j'aimerais faire une annonce. La date de sortie du nouveau film d'animation Super Mario au Japon a été fixée au 24 avril 2026. Nous travaillons avec l'équipe d'Illumination pour en faire un film agréable, alors continuez à l'attendre avec impatience. Shigeru Miyamoto sur X.com

Mario sera donc de retour pour une nouvelle aventure palpitante dans un tout petit peu moins de deux ans. Nous n'avons pas encore d'information sur ce que racontera le film Super Mario Bros 2. Mais, nul doute que Nintendo et le studio Illumination sauront à nouveau nous emporter dans cet univers drôle et coloré. Notons enfin que si le film sort au Japon le 24 avril 2026, nous pourrions le découvrir plus tôt dans l'hexagone. De fait, le premier opus était sorti le 28 avril 2023 au Japon, mais le 5 avril chez nous.