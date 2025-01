Mercredi est l'un des plus gros succès de l'histoire de Netflix. À l'heure d'écrire ces lignes, le show TV produit par Tim Burton, qui a aussi réalisé les épisodes 1 à 4, est à la première place du top 10 des séries les anglophones les plus populaires de la plateforme de streaming vidéo. Devant la saison 4 de Stranger Things avec 252 100 000 vues contre 140 700 00. C'est ce qui s'appelle une large victoire. La saison 2 qui débarque cette année se montre à nouveau avec des extraits inédits.

Netflix partage encore des images inédites pour Mercredi Saison 2

Après Entertainment Weekly, Variety a confirmé il y a quelques semaines le scoop sur le casting de la saison 2 de Mercredi. Selon le média américain, oui, Lady Gaga aura un rôle et apparaitra au moins dans un épisode. Plus ? Rien n'est certain, mais pour le moment, celle qui a joué Harley Quinn dans Joker 2 : Folie à Deux se contenterait d'un caméo. « Je suis sûr que Netflix adorerait cela. Je pense que Mme Thornhill et Mercredi avaient cette étrange relation de mentor ou se comprenaient d'une certaine manière, donc si Lady Gaga devait jouer un rôle, je pense qu'il faudrait que ce soit deux monstres qui se comprennent l'un l'autre » avait déclaré Jenna Ortega lorsqu'elle a été cuisinée sur une possible participation de la chanteuse et comédienne.







En décembre 2024, Netflix a confirmé une diffusion en 2025 pour Mercredi Saison 2 avec un aperçu officiel de Jenna Ortega dans son personnage en pleine forêt. « Repose en production Mercredi Saison 2… on se voit en 2025 ». Dans une nouvelle bande-annonce « Vous n'êtes pas prêts » qui présente les plus grosses nouveautés Netflix comme Stranger Things Saison 5 ou même déjà Squid Game Saison 3, le service SVOD a partagé des extraits de la saison 2 de Mercredi avec un message clair « Vous n'êtes pas prêts pour la saison 2 de Mercredi ». On y voit Tyler Galpin (Hunter Doohan) enchaîné dans l'hôpital psychiatrique de Willowhill. Des clichés qui laissent transparaitre le ton plus sombre comme décrit par l'actrice Jenna Ortega à plusieurs reprises.

Source : Netflix France.