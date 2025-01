La série Fallout est un succès, on le sait, mais on ignorait à quel point elle avait tout explosé sur Prime Video. Elle est même devant de très grosse série pourtant très porteuses.

Dernièrement, les adaptations de jeux vidéo, en séries ou au cinéma, cartonnent. Ce n’est pas The Last of Us, Sonic ou encore Mario qui viendront dire le contraire. En début d’année 2024, il y en a d’ailleurs une qui a dépassé toutes les espérances sur Prime Video, Fallout, série directement adaptée de l’univers du célèbre RPG du même nom. Une chose est sûre, Prime Video se frotte les mains en imaginant la suite.

Fallout a tout explosé sur Prime Video

Oui, il y aura bien une saison 2 pour Fallout, toujours portée par Ella Purnell, Walton Goggins et Aaron Moten. On devrait normalement partir pour de nouveaux horizons, notamment New Vegas que les fans du jeu connaissent très bien d’ailleurs. Et si l’on en est là, c’est parce que la série a rencontré un succès inimaginable. Elle a même reçu plusieurs récompenses dont celle de la meilleure adaptation aux Games Award 2024 devant la saison 2 d’Arcane.C’est simple, Fallout est le plus gros succès de Prime Video sur 2024 aux États-Unis. C’est le programme le plus regardé et de loin, surpassant d’autres succès comme The Boys par exemple ou encore Les Anneaux de Pouvoir pourtant bien plus populaire sur le papier.

Avec près de 8 milliards de minutes d’enregistrées, la série va même se hisser parmi les séries les plus visionnées aux US toutes plateformes confondues. Elle se place à la huitième position juste derrière The Gentleman (de Netflix).En France, la série a également cartonné et s’est retrouvée un moment dans le Top des séries les plus vues de la plateforme.

Pas étonnant donc qu’une saison 2 arrive bientôt, il ne serait pas surprenant non plus que cela se poursuive avec une troisième, tant que les showrunners ont des choses à nous raconter et à nous montrer. Mais avec un univers aussi dense que celui de Fallout, il y a de quoi faire. D’ailleurs, la saison 2 de Fallout était en production avant que les dramatiques incendies ne viennent perturber les plans. Pour le moment, tout est en pause, mais ça reprendra sous peu si tout va bien.