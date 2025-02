Game of Thrones semble vouloir continuer sur sa lancée et ne risque pas de s’arrêter, puisqu’une nouvelle série serait encore en préparation chez HBO. Que sait t-on exactement ?

L’univers de Game of Thrones continue de s’étendre. HBO travaille actuellement sur plusieurs spin-offs, et l’un d’eux, jugé très prometteur, sera à nouveau centré sur la lignée des Targaryen. Bien que la série n’ait pas encore été officiellement validée, cette annonce confirme que l’univers imaginé par George R.R. Martin n’a pas fini de nous surprendre.

Un troisième spin-off Game of Thrones en préparation

Actuellement, deux séries Game of Thrones sont déjà en production. Chacune avec ses spécificités, et qui se déroulent avant les événements de la série principale.

House of the Dragon , qui raconte la guerre civile des Targaryen, la fameuse Danse des Dragons .

, qui raconte la guerre civile des Targaryen, la fameuse . A Knight of the Seven Kingdoms, une adaptation des nouvelles sur Ser Duncan le Grand et l’écuyer Egg, futur roi Aegon V.

Mais selon Francesca Orsi, responsable des séries dramatiques chez HBO, un autre projet avancé se concentre également sur la dynastie des Targaryen. Pour l’instant, aucun détail n’a été dévoilé, et la série n’a pas encore reçu le feu vert officiel. HBO développe plusieurs projets en lien avec Game of Thrones, mais tous ne verront pas forcément le jour. De nombreuses séries ont été mises en chantier par le passé sans jamais aboutir. Toutefois, le succès de House of the Dragon pousse HBO à continuer d’exploiter l’univers de Westeros. Et si ce troisième projet Targaryen se concrétise, il pourrait enrichir encore plus l’histoire de cette famille légendaire.

Que réservera ce nouveau spin-off ?

Si ce projet sur les Targaryen Game of Thrones voit le jour, il pourrait explorer plusieurs périodes fascinantes de leur histoire :

L’ascension d’Aegon le Conquérant , le premier roi de Westeros.

, le premier roi de Westeros. La rébellion de Daemon Feunoyr , qui a divisé la maison Targaryen.

, qui a divisé la maison Targaryen. Les dernières années de la dynastie, avant la chute sous le règne du roi fou.

En attendant une annonce officielle, une chose est sûre : GoT continue de faire rêver ses fans. Reste à voir si ce nouveau spin-off déploiera enfin ses ailes… ou restera à l’état de projet avorté.

Source : Deadline