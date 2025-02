Les succès ne sont pas ce qu'il manque chez Netflix. Entre les réussites critiques et les records d'audience, la plateforme de SVOD a trouvé plusieurs formules qui marchent. Parmi elles, la série Arcane, adaptée de l'univers de League of Legends, est un des exemples les plus frappants. Après la diffusion de sa saison 2 fin 2024, elle continue de recevoir les honneurs, et pas des moindres.

La saison 2 d'Arcane une nouvelle fois acclamée

La première saison d'Arcane avait mis une vraie claque au public. Outre ses qualités d'écriture et sa bande-son parfaitement choisie, elle faisait surtout preuve d'une prouesse artistique et technique époustouflante. On peut le dire, les Français du studio Fortiche se sont surpassés.

Dès lors, on attendait beaucoup de la saison 2 d'Arcane. Pour le coup, l'écriture n'a peut-être pas fait autant l'unanimité qu'auparavant, faisant l'objet de grosses critiques. D'ailleurs, le prix de la meilleure adaptation lui a échappé lors des Game Awards 2024. C'est finalement la série Fallout qui est repartie avec le trophée.

En revanche, techniquement, Fortiche a une fois de plus effectué un coup de maître. Le jury des Annie Awards ne s'y est pas trompé cette nuit. La saison 2 d'Arcane est repartie de la prestigieuse cérémonie avec 7 prix au total, un pour chacune des catégories dans lesquelles elle était nommée :

Meilleurs effets spéciaux (TV/Média) pour l'épisode ‘The Dirt Under Your Nails’

Meilleure animation de personnage (TV/Média) pour l'intégral de la saison 2

Meilleure réalisation (TV/Média) pour l'épisode ‘The Dirt Under Your Nails’

Meilleurs décors (TV/Média) pour l'épisode ‘The Dirt Under Your Nails’

Meilleure musique (TV/Média) pour l'épisode ‘The Dirt Under Your Nails’

Meilleur storyboard (TV/Média) pour l'épisode ‘Killing is a Cycle’

Meilleur montage (TV/Média) pour l'épisode ‘Pretend Like It's the First Time’

Dans le monde de l'animation, les Annie Awards font figure de Graal. La saison 2 d'Arcane en repart donc avec les meilleures consécrations qu'elle pourrait avoir. C'est évidemment un honneur pour la production française, mais aussi un véritable encouragement pour la suite des adaptations de League of Legends.