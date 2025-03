On ne sait pas encore quand exactement, mais c’est bien cette année qu’est prévue la saison 2 de Mercredi. Après avoir fait sensation en 2021 sur Netflix, la série reviendra avec une nouvelle saison extrêmement attendue et nous promet déjà de très belles choses. Plus grande, plus ambitieuse… la série va mettre le paquet pour son grand retour sur petit écran.

La saison 2 de Mercredi nous réserve de grosses surprises

Au micro de nos camarades de chez Collider, Jenna Ortega a dévoilé quelques nouveaux éléments de cette saison 2. En pleine promotion avec Paul Rudd pour sa nouvelle comédie horrifique Death of a Unicorn, elle est interrogée au sujet de la série Mercredi. En ce qui concerne la saison 2 de la série, Ortega explique qu’elle est actuellement au montage. Ca signifie que ça avance très vite et qu’une date ne devrait plus trop tarder. Malheureusement, l’actrice ne donnera pas davantage sur une potentielle date de sortie, mais nous vend du rêve pour ce qui arrive.

Il avait déjà été suggéré à de nombreuses reprises que la saison 2 de Mercredi serait un peu plus horrifique que la première. Jenna Ortega le confirme une fois de plus qu’il y aura « beaucoup de références au cinéma d’horreur ». Un épisode entier serait même visiblement dédié aux slashers. Un genre très populaire dans le cinéma d’horreur qui consiste à faire tuer bon nombre de personnes par un tueur en série ou une créature. De là a dire que la saison 2 Mercredi sera sanglante ? Non. L’actrice parle surtout de références au cinéma de genre et même au cinéma classique d’ailleurs. Ne souhaitant pas spoiler, elle mentionne vaguement une scène qui rappelle grandement Full Metal Jacket. « Visuellement, je peux vous dire que nous nous sommes beaucoup amusées […] Il y a beaucoup de scènes et d’images [ qui rappellent le cinéma classique] » , affirme-t-elle.

Une saison plus grande et ambitieuse

La saison 2 de Mercredi nous promet déjà de très grosses surprises en jouant avec les références. Elle devrait rendre hommage au cinéma dans son ensemble et mettre le paquet dans sa mise en scène. On sait en tout cas que le budget est pharaonique pour cette nouvelle saison, surpassant celui de la première. Ortega nous promet en tout cas que la saison 2 sera plus grande et ambitieuse que la première. « On avait plus confiance, on a donc pensé qu’on pouvait faire des séquences plus grandes et plus élaborées » termine-t-elle. Plutôt prometteur d'autant qu'on sait que c'est toute l'équipe de la première saison qui rempile et que Tim Burton sera plus appliqué que jamais cette fois.

En espérant que la saison 2 ne s’éloigne pas trop de la première en essayant d’en faire des caisses ni que les clins d'œil ne transforment la série en parodie. On aura notre réponse d’ici quelques mois puisque la saison 2 de Mercredi est prévu pour cette année sur Netflix.

