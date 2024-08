Max prépare le terrain pour sa prochaine série phénomène attendue le 20 septembre. La plateforme passe sur ce point à la vitesse supérieure pour créer le plus d'engouement possible.

Même si la saison 2 de House of the Dragon est désormais terminée, Max a encore de belles choses dans les cartons. Tel est notamment le cas pour sa prochaine série phénomène à venir dans un petit mois, que les fans du BatVerse surveillent sans doute avec une certaine curiosité, parapluie en main et monocle sur l'œil.

La machine de com' tourne à plein régime pour la prochaine série Max

Après le solide film The Batman sorti en 2022 avec Robert Pattinson dans le rôle du Chevalier Noir, nous savions qu'une série spin-off allait voir le jour du côté de HBO. Celle-ci est centrée sur le Pingouin, campé par un Colin Farrel méconnaissable, mais diablement talentueux dans sa représentation du vilain iconique. Le premier épisode de cette série phénomène débarquera pour rappel le 20 septembre sur Max.

D'ici là, Max met le paquet pour attirer les téléspectateurs. Cela s'inscrit dans une plus large campagne de communication autour des nombreuses productions à venir sur la plateforme. En tête de liste, on pense notamment à la très attendue saison 2 de The Last of Us ou la prochaine série estampillée Game of Thrones. Mais les fans de la Chauve-Souris (et éventuellement des néophytes de cet univers) ont visiblement de quoi être excités par The Penguin.

C'est en tout cas ce que l'on peut retirer d'une nouvelle bande-annonce de la série à venir, introduite par nul autre que Colin Farrel lui-même. Après les films Joker avec un Joaquin Phoenix au sommet de son art, un autre méchant emblématique de Gotham City va donc se retrouver sur le devant de la scène. La série originale à plus d'un titre de Max semble vouloir mieux nous peindre ce personnage aux multiples facettes, notamment à travers sa relation avec une mère qu'il semble aimer profondément.

Une nouvelle production qui s'annonce donc prometteuse, toute en nuances et violence, qui fera ses débuts sur la plateforme de HBO le 20 septembre prochain. Une plutôt belle manière d'attendre un The Batman 2 qui débutera son tournage l'année prochaine, pour une sortie en salles en 2026, en somme.

