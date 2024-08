Comme chaque semaine, toutes les plateformes de SVOD du marché comme Max, Prime Video, Disney+ ou Netflix mettent à jour l'ensemble de leur catalogue pour accueillir des films, séries, émissions ou documentaires. Le service de SVOD démarre très fort cette nouvelle semaine avec la mise en ligne du dernier épisode d'House of the Dragon Saison 2. Du très lourd donc, mais fort heureusement, ce n'est pas l'unique sortie annoncée du 5 au 11 août 2024.

Tous les films Max du 5 au 11 août 2024

C'est reparti pour une nouvelle semaine de sorties Max. Après avoir offert des classiques comme Les Affranchis ou La Cité de Dieu, la plateforme de streaming vidéo vous propose une double dose de Ben Affleck pour les prochains films. On retrouvera en effet le mari de J-Lo à l'affiche du thriller d'action Mr Wolff, et de l'un des longs-métrages de l'acteur, The Town. Un film de braquage qui a souvent été comparé à Heat de Michael Mann, même si la qualité est incomparable.

On reste dans une ambiance de gangsters avec l'arrivée sur Max de Brooklyn Affairs. Un film réalisé et avec Edward Norton, mais aussi Bruce Willis, Willem Dafoe, Alec Baldwin et Gugu Mbatha-Raw. « Lionel Essrog, détective privé souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor et unique ami Frank Minna. Grâce aux rares indices en sa possession et à son esprit obsessionnel, il découvre des secrets dont la révélation pourrait avoir des conséquences sur la ville de New York…Des clubs de jazz de Harlem aux taudis de Brooklyn, jusqu'aux quartiers chics de Manhattan, Lionel devra affronter l'homme le plus redoutable de la ville pour sauver l'honneur de son ami disparu. Et peut-être aussi la femme qui lui assurera son salut… ».

À voir également sur Max cette semaine, pour les fans d'Abba, les deux opus de la célèbre comédie musicale Mamma Mia.

7/08 Brooklyn Affairs - le grand retour d'Edward Norton comme acteur et metteur en scène

9/08 Mamma Mia! - la comédie musicale culte avec son casting 5 étoiles Mamma Mia! Here we go again - la suite de la comédie musicale culte, toujours avec son casting 5 étoiles Mr Wolff - film d'action avec Ben Affleck The Town - le film de braquage à la Heat réalisé et avec Ben Affleck



Toutes les séries du 5 au 11 août 2024

Comme dit plus haut, Max ouvre le bal des nouveautés séries du 5 au 11 août 2024 avec l'épisode 8 de la saison 2 d'House of the Dragon. Ce jeudi, le service s'offrira aussi les trois saisons du show télévisé The Great avec Elle Fanning dans le rôle principal.

C'est clairement deux salles, deux ambiances, puisqu'on assiste ici à une adaptation de la vie de l'impératrice Russe Catherine II. « L'ascension d'une jeune demoiselle idéaliste de 16 ans qui arrive en Russie pour un mariage arrangé avec l'imprévisible empereur Pierre III. Rêvant d'amour et de douceur de vivre, Catherine II est confrontée dès lors à un monde dangereux ». Max diffusera également la série documentaire Double Kidnapping : Qui a tué les fillettes d'Evansdale.