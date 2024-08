La série House of the Dragon vient de se terminer, et la fin est désormais actée, puisque la production s'est prononcée sur la suite et ce à quoi il faut s'attendre.

HBO a finalement confirmé le nombre de saisons que comptera House of the Dragon, le préquel tant apprécié de Game of Thrones. Lors d'une conférence de presse récente, Ryan Condal, le showrunner et co-créateur de la série, a donné des détails sur la manière dont tout doit se finir. Car on le sait, toutes les bonnes choses ont une fin.

La saga continue pour House of the Dragon

House of the Dragon devrait donc se conclure en 4 saisons. Depuis son lancement, House of the Dragon a captivé les fans du monde entier avec son exploration approfondie de l'univers créé par George R.R. Martin. Cette série, basée sur le livre Fire & Blood, raconte la fameuse Danse des Dragons, une guerre civile qui a déchiré la maison Targaryen. Bien que George R.R. Martin ait suggéré que quatre saisons de dix épisodes seraient idéales pour raconter cette histoire complexe, HBO a opté pour une structure légèrement différente.

Ryan Condal a confirmé que la troisième saison est actuellement en cours d'écriture, avec des préparatifs de production prévus pour l'automne. Le tournage devrait commencer début 2025. Interrogé sur le nombre d'épisodes de la troisième saison, Condal a indiqué qu'il n'avait pas encore discuté avec HBO à ce sujet, mais qu'il s'attendait à ce que le rythme narratif reste similaire à celui de la saison 2, qui comportait huit épisodes.

Une narration intense

La décision de conclure House of the Dragon en quatre saisons reflète une volonté de maintenir une narration intense et concise. Fidèle à l'esprit du matériel original. Cette approche garantit que chaque épisode a un impact significatif et que l'histoire progresse sans remplissage inutile.

George R.R. Martin, co-créateur de la série, avait déjà exprimé son opinion selon laquelle quatre saisons seraient nécessaires pour couvrir l'intégralité de l'arc narratif de la Danse des Dragons. HBO semble avoir écouté son conseil, même si le format exact diffère de sa suggestion initiale.

Attention, le reste de la news contient des spoils. La saison 2 s'est achevée le 4 août, sans inclure la tant attendue Bataille du Goulet. Ce moment clé du livre Fire & Blood était attendu par de nombreux fans. Ryan Condal a expliqué que cette bataille nécessitait plus de temps et d'espace pour être correctement explorée.

Condal a souligné que l'équipe voulait également construire une anticipation autour de cet événement. La complexité de la série est telle qu'ils créent, pour chaque saison, ce qui équivaut à plusieurs longs métrages. Condal a promis que si les événements de Rook's Rest et la Red Sowing sont des indications, la Bataille du Goulet sera une véritable réussite.

Source : Variety