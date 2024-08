La série The Last of Us (HBO) revient pour une saison 2 en 2025. Max, la plateforme de SVOD, dévoile une toute première bande-annonce pleine de surprises.

Les adaptations de jeux vidéo connaissent non seulement un regain d'activité, mais surtout un regain de reconnaissance. Alors qu'elles ont étaient moquées pendant des années, des productions récentes ont complètement changé la donne. Parmi elles, la série The Last of Us de HBO fait figure de modèle avec sa première saison qui adapte le premier jeu de la franchise éponyme créée par Naughty Dog. Dès lors, la saison 2 est plus que jamais attendue au tournant sur Max. Voici un tout premier aperçu officiel en vidéo.

Un teaser tout en émotion et en action pour The Last of Us saison 2

Cette nuit, HBO a dévoilé le line-up se ses séries à venir en 2024 et 2025 sur sa plateforme de SVOD. The Penguin, Dune: Prophecy, Harley Quinn ou encore Ça : Welcome to Derry, les adaptations et projets tirés de licences cultes de la culture geek seront légion sur Max !

En outre, nous avons eu droit à 24 secondes de teaser pour la saison 2 de TLOU. Contrairement à la précédente, celle-ci adaptera le jeu The Last of Us Part II. On reconnaît déjà certaines scènes emblématiques, à commencer par celle du bal qui ouvre ce teaser par un plan d'Ellie vue dos, à l'instar de la séquence du jeu qui avait aussi servi pour un de ses trailers.

Les joueurs reconnaîtront également la séquence dans le métro, ici reconnaissable au cours plan présentant un claqueur, cet infecté aveugle particulièrement redoutable. De même, nous retrouvons le passage où Abby, personnage crucial de Part II, se retrouve éculée sous un grillage par une horde d'infectés. C'est donc, ici, le tout premier aperçu officiel de l'actrice Kaitlyn Dever dans la saison 2 de The Last of Us.

Ce n'est pas la seule qui a le droit à sa première mise en lumière. Bien sûr, nous allons retrouver Pedro Pascal dans le rôle Joel Miller et Bella Ramsey dans celle d'Ellie. Mais, les deux comédiens voient Jeffrey Wright et Isabela Merced interpréter respectivement Isaac et Dina. Ce teaser de la saison 2 est l'occasion de les voir pour la première fois dans la peau de leur personnage.

Des séquences exclusives à la saison 2 de The Last of Us

De fait, des séquences inédites sont également à prévoir. De fait, l'adaptation menée par Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann, le créateur des jeux de la licence, explore le lore et propose ponctuellement une vision alternative des événements des jeux.

L'exemple le plus parlant ici est celui du dialogue entre Joel et un personnage féminin encore inconnu. Celui est interprété par l'actrice Catherine O'Hara, actuellement à l'affiche de Beetlejuice Beetlejuice. Cet échange rappelle un autre du jeu... l'interlocuteur de Joel aurait-il donc été échangé ? Et qui est donc cette femme ?

Un autre passage devrait interloquer les fans du. La saison 2 de The Last of Us pourrait bien montrer une attaque sur Jackson. À moins que ce soit les habitants qui cherchent à rentrer dans la ville où Joel et Ellie trouvent refuge à la fin de la saison 1. Toujours est-il que ce plan d'un groupe courant vers les fortifications de la ville n'est pas tiré du jeu. Et que dire de celui d'Ellie hurlant alors qu'elle est allongée ? Là aussi, il semble bien que ce soit une scène inédite.

C'est donc un teaser déjà plein de surprises que HBO nous offre. Notons qu'en plus, la série The Last of Us est encore en tournage pour quelques jours. La production devrait, de fait, se conclure le 21 août prochain. Pour autant, Max n'a pas attendu pour nous dévoiler une première bande-annonce qui promet déjà du très lourd !

Dans le même temps, Max confirme que la saison 2 de TLOU sortira bien en 2025. La série sera disponible en France sur MyCANAL, grâce au nouveau partenariat entre les deux diffuseurs. C'était Prime Video qui avait eu la primeur de la saison 1. Il n'est donc pas certain cette fois que les abonnés au service d'Amazon puissent profiter de la suite.